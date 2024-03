Burkina Faso: Etalons A - Brama Traoré désigné sélectionneur

La Fédération burkinabè de football (FBF) a désigné officiellement Brama Traoré, sélectionneur des Etalons, le lundi 11 mars 2024, au cours d'une conférence de presse. Le nouvel entraineur de l'équipe fanion devrait, entre autres, valider le ticket de l'équipe nationale à la CAN 2025 et qualifier le Burkina Faso pour la première fois à une Coupe du monde, notamment celle 2026.

Son nom circulait sur les réseaux sociaux la semaine passée. Et c'est sans surprise que la Fédération burkinabè de football (FBF) a confirmé Brama Traoré comme le remplaçant d'Hubert Vélud, le lundi 11 mars 2024. Au cours d'une conférence de presse, dédiée à la présentation du nouveau sélectionneur des Etalons, le président de la FBF, Lazare Banssé, a justifié le choix de « Chercheur » par la volonté du Comité exécutif à faire valoir à l'expertise national.

Pour le patron de la faitière du football burkinabè, le contexte aujourd'hui recommande d'enrôler un entraîneur local. « Chaque situation a son contexte. Après l'analyse de la CAN au Cameroun, la situation demandait à ce qu'on fasse venir un entraîneur expatrié. Aujourd'hui au retour de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et le contexte national, il nous faut quelqu'un qui connait les réalités du football national », a confié Lazare Banssé. Pour lui, plusieurs critères ont pesé en faveur de Brama Traoré par rapport aux 5 autres noms de la Short List. Il en veut pour preuve le curriculum vitae de l'entraineur qui en dit long sur son expérience.

En effet, Brama Traoré a figuré dans l'encadrement technique de plusieurs sélectionneurs nationaux. Il a été récemment sélectionneur des U20 et U23 avec lesquelles il a été vice-champion au tournoi UFOAB et finaliste aux jeux de la francophonie à Kinshasa en août dernier. C'est le premier sélectionneur à avoir qualifié les Etalons locaux pour la première fois au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en 2013. Il a été également plusieurs fois entraineurs du Racing club de Bobo-Dioulasso (RCB) dans le championnat national. « Il a en outre, le tempérament qu'il faut pour gérer les égos qu'on a actuellement dans la sélection. Il sait motiver et galvaniser ses joueurs », a expliqué le président de la FBF.

La durée du contrat n'a pas été donné, mais à en croire à Lazare Banssé, la faitière a pour objectif de construire un projet à long terme avec le nouvel entraineur. La latitude lui serait donnée de composer son staff technique en tenant compte des compétences. Selon Lazare Banssé, dans le contrat d'objectif assigné à Brama Traoré, il lui est demandé de qualifier les Etalons à la CAN 2025 au Maroc, de qualifier le Burkina Faso pour la première fois au mondial prochain, de construire une équipe tout en la rajeunissant, d'attirer les binationaux dans la sélection et d'instaurer la discipline.

Le nouvel entraineur dit mesurer les attentes du public sportif. Selon ses dires, il a la chance de connaitre l'effectif pour gérer la question de discipline. « Ce sont des joueurs que j'ai eus "petits". Je s'aurais imposer la discipline. Je saurais manier la carotte et le bâton », a-t-il affirmé. Il compte tout mettre en oeuvre pour avoir le rendement, la combativité, le don de soi l'engagement des uns et des autres. Brama Traoré se donne comme premier chantier, un projet de jeu qui tient compte de la culture burkinabè.