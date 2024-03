Afrique: 13es Jeux africains - Fy Rakotomaharo remporte l'argent du blitz

Il totalise deux médailles, une en argent et une en bronze aux Jeux africains d'Accra.

Une deuxième médaille. C'est la fin du tournoi des jeux d'échecs aux 13es Jeux africains d'Accra, hier, à l'hôtel Alisa. Fy Rakotomaharo a décroché la médaille d'argent du tournoi du blitz individuel hommes. Avec 8 points sur 9 possibles, l'échéphile malgache finit deuxième derrière l'Egyptien, Amin Bassem, qui a aussi comptabilisé 8 points sur 9. La troisième place est revenue au Sud-africain, Banele Fortune. Au premier round, il bat le Botswanais, Rongwane Gomolemo et récolte un point. Au second round, Fy s'est imposé respectivement contre le Mozambicain, Donaldo Luis De Paiva, le Sud-africain, Banele Fortune, l'Algérien, Adlane Arab, l'Egyptien, Bassem Amin, le Zambien, Mwali Chitombo, l'Ivoirien, Nicolas Cogan, le Zimbabwéen, Jemusse Zhemba et l'Ougandais, Harold Wanyama.

Il a confirmé son statut Fy car après la médaille de bronze du tournoi rapide mixte, il se distingue en simple blitz. « Je suis resté concentré et voilà le résultat » a déclaré, Fy. Chez les filles, Aina Tsinjoviniavo a totalisé 4 points sur 9 et finit quatorzième. Elle a pris le dessus sur la Sénégalaise, Valerevna, la Santoméenne, Izidore Lourenco, l'Equato-guinéenne, Cinthia Daniela et l'Ougandaise, Nakabo Peninah. Elle a perdu contre l'Angolaise, Junior Ednasia, les Ghanéennes, Banini Gertrude, Benson Maud, la Mozambicaine, Vania Fausta et la Sud-africaine, Jesse Nikki. La médaille d'or a été décrochée par l'Algérienne, Nina Nassr, l'Egyptienne, Wafa Shahenda et la Nigériane, Samson Peace.

A 12 ans, Aina est la benjamine de la compétition et est devenue la chouchou de tout le monde. Pour rappel, le tournoi mixte rapide, le duo formé par Fy Rakotomaharo et Aina Tsinjoviniavo s'est emparé de la médaille de bronze. « Le bilan pour le moment c'est une médaille d'argent en individuel et une en équipe. Nos athlètes n'ont pas démérité et nous terminons dans le top 3 » a déclaré, Anatoly Andrianantenaina, président de la fédération des jeux d'échecs. Sitôt, ces Jeux africains achevés, les deux représentants malgaches enchaînent directement avec les Championnats d'Afrique à Accra du 12 au 21 mars 2024.