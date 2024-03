Madagascar: Internet - Airtel lance une connectivité à très haut débit par satellite

Du nouveau dans le domaine des télécommunications d'entreprise. Airtel Madagascar lance son nouveau produit dénommé Airtel Satellite, un nouveau produit de connectivité par satellite.

Mise en place, en partenariat avec Eutelsat OneWeb, cette offre inédite sera d'une grande utilité pour les entreprises utilisatrices de connexion Internet, même dans les endroits les plus reculés.

Garantie de fiabilité

Une offre qui se caractérise avant tout par sa connectivité à très haut débit permettant aux usagers d'être connectés avec le reste du monde d'une manière rapide, fiable et innovante. « Avec une disponibilité de service maximale et une garantie de connectivité ininterrompue, Airtel Madagascar s'inscrit dans le futur et met sur le marché un service de connectivité à Très Haut Débit, à faible latence et hautement résilient », a indiqué Anne Catherine Tchokonté, directrice générale d'Airtel Madagascar, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier au siège de la compagnie à Ivandry.

Une garantie de fiabilité pour les potentiels utilisateurs quand on sait que l'offre est établie avec un des leaders de la connectivité par satellite qu'est Eutelsat OneWeb. « Airtel s'est associé à un fournisseur d'Internet par satellite en orbite terrestre basse, pour développer Airtel Satellite. Une solution compacte et puissante garantissant aux utilisateurs un accès Internet ultra-rapide et stable, n'importe où et n'importe quand, même dans les régions les plus éloignées », a expliqué Santatriniaina Randriamanana, Enterprise Sales Director d'Airtel Madagascar.

%

Innovation adaptée

Airtel Satellite a été développé et testé avec succès en Afrique du Sud au mois de septembre 2023. Après ce test concluant, Airtel Africa a décidé de déployer l'offre dans ses 14 pays d'implantation en Afrique. Notamment en Afrique de l'Est, en Afrique Centrale et en Afrique de l'Est. Madagascar a été choisi comme premier pays bénéficiaire de cette offre qui confirme le statut d'Airtel Africa, en tant que fournisseur de solutions de télécommunications à ses abonnés, notamment des services mobiles de voix, de data, ainsi que des services de mobile money, tant au niveau national qu'international.

Cette innovation intervient dans un contexte marqué par la forte demande en connectivité à Haut Débit et l'accélération de la transformation numérique sur le continent africain. Ainsi, Airtel complète son catalogue avec une nouvelle offre de connectivité sécurisée et de qualité pour les entrepreneurs, les Petites et Moyennes Entreprises, les multinationales, les organisations non-gouvernementales et les établissements publics de Madagascar.

Une innovation adaptée puisque le satellite en orbite terrestre basse ou LEO (Low Earth Orbit) a l'avantage d'être situé à une altitude de 160 à 2 000 km au-dessus de la planète terre, à partir duquel une connectivité à Très Haut Débit et faible latence peut être fournie. À travers cette nouvelle offre Airtel Africa réalise son objectif de continuer à offrir une expérience client simple et intuitive grâce à des parcours client simplifiés. Sur ce point, d'ailleurs, il a été précisé, hier, que les futurs utilisateurs bénéficieront d'une assistance personnalisée dans la mise en place du service.