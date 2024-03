Burkina Faso: Nouvel entraîneur des Etalons - C'est donc Brama Traoré !

La Fédération burkinabè de football (FBF) a dévoilé le nom et en même temps présenté le nouveau sélectionneur des Etalons du Burkina au cours d'une conference de presse le lundi 11 mars 2024. Il s'agit de Brama Traoré, plusieurs fois entraîneur adjoint de l'équipe A et récemment sélectionneur des Etalons espoirs. Il aura pour mission de qualifier l'équipe nationale pour la CAN 2025 et la Coupe du monde 2026.

Fini donc, les spéculations sur le nouvel entraîneur des Etalons du Burkina ! Après les rumeurs sur les réseaux sociaux sur le choix d'Oscar Barro, c'est finalement Brahma Traoré qui a été retenu comme sélectionneur de l'équipe nationale. Il a été présenté hier lundi 11 mars 2024 au siège de la Fédération burkinabè de football (FBF) lors d'une conférence de presse. Selon le président de la FBF, Lazare Banssé, le choix de Brahma se justifie par la somme d'expérience qu'il a acquise lors de ses différentes missions avec les coaches de l'équipe fanion.

En effet, depuis plus de vingt ans, Brahma Traoré, dit « Chercheur », côtoie l'équipe nationale. Il a travaillé avec des sélectionneurs comme Gernot Rhor, Paul Put et même Paulo Duarte. Son curriculum vitae, aussi long que le bras en dit long sur son parcours avec les Etalons. Il a aussi entraîné différentes catégories jeunes des Etalons (cadets, juniors et espoirs).

Il a d'ailleurs été le premier entraîneur à qualifier le Burkina pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2014 en Afrique du Sud. Il a aussi remporté la coupe de l'UEMOA avec les locaux et a récemment joué les finales du tournoi UFOA B ainsi que les jeux de la Francophonie avec les juniors. Brama Traoré, c'est également une somme de diplômes acquises auprès de la Fédération néerlandaise de football, de l'école française et celle espagnole. Il est détenteur de la licence A CAF. Il compte mettre toutes ses connaissances au service de sa nouvelle équipe.

« Je connais le caractère des joueurs, car je les ai eus lors de leur bas âge et dans les différentes catégories des Etalons. J'ai confiance en moi et j'ai du vécu. Je sais qu'il faudra mettre l'accent sur la discipline et je souligne que je saurai manier la carotte et le bâton. Pour que je puisse réussir ma mission, il faut un environnement sain où règne la discipline. Car c'est l'atmosphère qu'on crée qu'on vit », a-t-il souligné.

S'exprimant sur la mission du nouveau coach, le président de la FBF a souligné que l'expérience de Brama a milité en sa faveur. « Il s'est bien comporté avec les équipes qu'il a entraînées ; il est pondéré et posé, avec un discours motivant. Le contrat d'objectif que nous lui avons assigné, c'est la qualification pour la CAN 2025 et la qualification pour la CM 2026. Il va aussi construire une équipe et la rajeunir. Il devra s'atteler à instaurer la discipline et attirer les joueurs de la diaspora ». Pour ce qui est du contrat du nouveau sélectionneur, la fédération mise sur le long terme, assorti à un projet de formation de coach.

Libre cour a été laissé au coach de former son staff dans les jours à venir. Il effectuera son baptême du feu lors de la fenêtre FIFA de ce mois de mars où les Etalons disputeront 2 matches amicaux face à la Libye et au Niger.