Afrique: Infrastructures aéroportuaires - L'aéroport international d'Antananarivo décroche le prix du meilleur aéroport de moins de 2 millions de passagers en Afrique

Une reconnaissance de plus pour le secteur des infrastructures aéroportuaires malgaches. L'aéroport International d'Antananarivo vient de décrocher le prix du meilleur aéroport de moins de 2 millions de passagers en Afrique.

The « Best Airport under 2 Million Passengers in Africa », pour reprendre son appellation anglophone, est un prix prestigieux décerné par l'Airport Council International (ACI) World, ou Conseil International des Aéroports, une organisation à but non lucratif qui aide les gestionnaires d'aéroport à optimiser leurs pratiques.

Programme ASQ

Il s'agit d'une reconnaissance qui témoigne des efforts constants déployés par toute la communauté aéroportuaire de Madagascar pour améliorer la qualité des services au sein de l'aéroport international d'Antananarivo. Des efforts qui ont le mérite d'intégrer la Grande Île dans le club des destinations aux meilleurs standards internationaux de qualité de service et d'hospitalité. Pour obtenir cette reconnaissance Ravinala Airports s'est engagé dans le programme ASQ (Airport Service Quality) de l'ACI Monde en 2022 afin de mesurer, suivre et améliorer sa performance au service des passagers.

Ce programme suivi par plus de 350 aéroports dans le monde est le plus important programme de mesure et d'analyse comparative de l'expérience client dans les aéroports du monde. Les enquêtes ASQ, menées en continue auprès des voyageurs à l'aéroport le jour même de leur voyage, couvrent plus de 30 indicateurs de performance du parcours des passagers au départ de l'aéroport, donnant ainsi une image la plus complète de l'expérience et du ressenti des passagers.

%

Référence

Julien Coffinier, directeur général de Ravinala Airports exprime sa fierté à l'issue de cette performance mondialement reconnue « Cette reconnaissance mondiale place désormais l'aéroport international d'Antananarivo comme une référence en matière de qualité de service en Afrique et dans l'Océan Indien, et souligne les efforts conjoints de Ravinala Airports et de toute la communauté aéroportuaire impliquée dans l'amélioration continue de l'expérience des passagers. Il marque aussi le soutien du ministère des Transports et de la Météorologie de Madagascar pour l'atteinte d'une vision commune d'excellence aéroportuaire», a-t-il déclaré.

L'obtention de ce prix est en tout cas considérée par Ravinala Airports comme un encouragement à redoubler d'efforts dans la quête de la satisfaction des passagers et de l'amélioration de l'image du premier portail de Madagascar en Afrique et dans le monde. Constamment dans la quête de meilleurs standards de services, les équipes de Ravinala Airports et de la communauté aéroportuaire se déclarent déterminées à améliorer le parcours passagers, les services proposés et l'expérience de tous à l'aéroport international d'Antananarivo.

Deux aéroports internationaux

Ravinala Airports est le gestionnaire des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be. Le groupe a, entre autres missions de développer la capacité de ces deux aéroports internationaux, de réaménager les installations existantes, de les maintenir aux normes de sécurité et de protection de l'environnement, d'améliorer la qualité des services aéroportuaires, de satisfaire les attentes de tous ses clients dont les compagnies aériennes, les passagers, commerçants, les services de fret, l'aviation générale, afin d'accroître leur satisfaction de manière durable, et participer au développement économique de Madagascar grâce à sa stratégie de développement des routes aériennes au départ ou à destination de Madagascar. Grâce à sa stratégie RSE, Ravinala Airports apporte un impact positif considérable dans les villes où sont implantés les aéroports qu'elle exploite.