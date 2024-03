Madagascar: Lycée Analamahitsy - Célébration en apothéose du « Taom-baovao Malagasy »

Le Lycée Analamahitsy a été le théâtre d'une célébration mémorable du « Taom-baovao Malagasy », marquant ainsi une importante tradition culturelle malgache. Sous la direction inspirante de la Proviseure Léa Rahantamalala Clarisse, l'école a honoré fièrement cette coutume ancestrale le 11 mars dernier. Le « Taom-baovao Malagasy » est bien plus qu'une simple date sur le calendrier, il incarne un riche héritage de rituels et de traditions de purification, suivis de cérémonies spécifiques.

Selon Onjamalala Rakotoarisoa, professeur de Malagasy au sein du lycée, cette célébration marque la troisième année consécutive où l'établissement embrasse avec enthousiasme le « Taom-baovao Malagasy ». Elle souligne l'importance de l'éducation dans la transmission de ces traditions, permettant ainsi aux élèves de mieux comprendre et apprécier leur patrimoine culturel. La diversité des coutumes malgaches a été mise en lumière lors de cette célébration, avec des rituels tels que « Santatra ou Fo tsy arira », « zara hasina », et la présentation des Foko 18 par les élèves. Les Foko 18, représentant différentes régions et groupes ethniques de Madagascar, symbolisent l'unité dans la diversité culturelle du pays.

Coutume ancestrale

Chaque classe a eu l'opportunité de représenter un Foko, offrant ainsi aux lycéens une immersion dans les coutumes ancestrales à travers le pays. Cette initiative vise à préparer les élèves à vivre harmonieusement dans diverses régions de Madagascar en leur offrant une compréhension préalable des traditions locales. La présence remarquée de représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la Direction de l'enseignement secondaire, du Secrétaire général de l'Unesco, ainsi que des chefs de Cisco Tana Ville et de Zap, témoigne de l'importance accordée à la préservation de ces coutumes ancestrales. Hasiniaina Randrianarivo, directeur de l'Enseignement secondaire, a exprimé sa satisfaction devant l'engouement suscité par la célébration du nouvel an malgache au Lycée Analamahitsy. Il encourage vivement d'autres établissements à suivre cet exemple afin de préserver et de transmettre les précieuses traditions malgaches.