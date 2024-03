Madagascar: Présidence de la République - Richardson Rakotomanana, toujours à la tête du bureau des Doléances

A l'instar de quelques Directions plus ou moins techniques au sein de la Présidence (DAF, DEJ, Dircab), le Directeur du Bureau des doléances publiques (BDP) ne faisait pas partie des pools de Directeurs abrogés après la démission du Président-candidat en septembre 2023. Ainsi, pour ne pas induire en erreur nos lecteurs et surtout les plaignants et les autorités de toutes les régions de l'île, Richardson Rakotomanana demeure en fonction depuis lors jusqu'à ce jour.

En réalité, les quatre directeurs non révoqués remplissent le rôle de gardiens du temple pour assurer le bon fonctionnement de l'administration au palais d'État. Ils ne font pas partie des révoqués, et cette révocation n'est d'ailleurs que temporaire, principalement pour des considérations politiques liées à la suite présidentielle lors des campagnes. Cette précision est apportée pour éclairer l'opinion publique : le Directeur du Bureau des Doléances Publiques (BDP) demeure en fonction à plein temps depuis septembre 2023 à ce jour. C'est pourquoi il n'a pas participé à la propagande, tout en continuant sa communication télévisée habituelle en tant qu'ancien journaliste, Directeur du Bureau des Doléances et leader d'une Coalition de la Société Civile pour le Progrès des Malgaches (CSCPM).