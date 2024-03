Madagascar: HCDDED - Nomination officielle des huit nouveaux membres

Le 6 mars dernier, le président de la République a signé un décret crucial officialisant les huit membres du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de Droit (HCDDED). Parmi les membres de ce conseil, des figures de divers domaines ont été sélectionnées pour leur expertise et leur engagement en faveur de la démocratie et de l'État de droit. Gisèle Ranampy, ancienne ministre de la Fonction publique, a été désignée au titre de la Présidence de la République, apportant avec elle une expérience de l'administration publique. Maître Solo Radson, soutenu par l'ordre des avocats, apporte une perspective juridique au conseil. Son expertise dans le domaine juridique sera cruciale pour garantir le respect des principes de l'État de droit dans toutes les décisions du conseil.

Système judiciaire

Le Sénat a avancé le nom de l'ancien Directeur général de l'Imatep, Fenosoa Emile Ramarokoto, tandis que Zafilaza représentera la Chambre basse. Angelo Ranadialison, soutenu par la Haute Cour Constitutionnelle, apportera, quant à lui, une perspective judiciaire précieuse au conseil. Son expertise dans l'interprétation et l'application de la Constitution sera essentielle pour garantir le respect des principes constitutionnels fondamentaux. Herimandimby Rajaona Rakotondrainy a été nommé en tant que nouveau membre du HCDDED au titre de la Cour suprême. Sa connaissance approfondie du système judiciaire et son engagement envers l'État de droit renforceront davantage le conseil dans son rôle de défenseur des principes démocratiques.

%

Liberté

James Ramaroson, élu par l'ordre des journalistes, et Jean Marc Andriamanantena, soutenu par la Commission nationale indépendante des droits de l'Homme, quant à eux, complètent ce conseil diversifié. Leurs perspectives en matière de liberté d'expression et de protection des droits de l'Homme sont attendues à enrichir les délibérations du conseil. Ensemble, ces huit membres du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de Droit doivent incarner un engagement fort envers les valeurs démocratiques et leur travail contribuera à renforcer les institutions démocratiques, à garantir le respect de l'État de droit et à promouvoir les droits fondamentaux pour tous les citoyens.