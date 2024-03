Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - La plate-forme Firaisankina sera une force redoutable

interview

La plate-forme Firaisankina sera une force redoutable, capable de baliser les abus et limiter la casse sociale a déclaré le leader des Pro-Siteny, dans une interview.

A quelques mois des législatives vos supporters prônent que vous êtes le candidat naturel de la plateforme Firaisankina à Toliara. Est-ce vrai ?

Je n'ai qu'un seul patron, coach et sélectionneur, ce sont mes électeurs de Toliara. J'étais, je suis et je serai toujours, à leur écoute et à leur service. Ils ont le dernier mot. Alors, je suis candidat, s'ils estiment que j'ai toujours été fidèle à mes engagements, si j'ai accumulé suffisamment d'expériences dans mes combats politiques et si je suis toujours aussi digne de porter leur voix à l'Assemblée nationale pour la 3ème fois, avec l'étendard du Firaisankina. Nous sommes prêts à affronter ensemble ce nouveau challenge que sont les législatives.

D'aucuns pensent qu'être le député de Toliara vous permet de ravir logiquement la place de chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est votre objectif ?

Mon objectif, c'est avant tout de sortir Madagascar de cette misère profonde où les actuels dirigeants l'ont davantage précipité. Je me suis longuement exprimé sur les raisons de cette contre-performance catastrophique du régime Rajoelina lors de la précédente campagne présidentielle : c'est la centralisation du pouvoir et des ressources qui est la mère de tous nos malheurs. C'est contre ce système que je m'oppose de toutes mes forces. Concernant la place de chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, je dirai simplement que l'ensemble de la classe politique se doit de respecter la Constitution en vigueur. J'ajouterai que ce n'est pas un objectif, cela pourrait être un moyen pour défendre nos causes plus efficacement.

%

Vos partisans craignent pourtant que des anomalies pour vous couper la route lors de ce scrutin ne soient pas à écarter.

Je reprends la citation de Nelson Mandela : « I never lose, I either win or learn » ou « Je ne perds jamais, soit je gagne, sois j'apprends ». Et j'ajouterai : « Un championnat ou une compétition ne se gagne pas en un seul combat mais en plusieurs étapes ». À la dernière présidentielle, nous avons beaucoup appris. En effet, pour se maintenir au pouvoir, notre adversaire a utilisé toutes les formes possibles et imaginables de fraudes électorales, d'abus et de corruption. Pour les législatives, nous connaissons désormais leur mode opératoire et nous prendrons les dispositions qui s'imposent. Par ailleurs, c'est un scrutin de proximité, les tentatives de fraudes et de corruption sont beaucoup plus faciles à contrôler, à maîtriser et à dénoncer.

Comment expliquez-vous qu'au sein de la plateforme Firaisankina le parti PSD n'y figure pas alors que vous êtes le Secrétaire National de ce parti ?

Le PRO Siteny est une Plateforme de Rassemblement et d'Ouverture, comme son nom l'indique. Le PSD dont je suis le Secrétaire national, comme d'autres partis politiques y sont rassemblés pour soutenir notre projet commun en faveur de la Décentralisation. Je respecte et je profite de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance à leur égard. Je me réjouis aussi de faire partie aujourd'hui de la plateforme Firaisankina qui réunit les autres partis politiques ayant présenté des candidats à la présidentielle.

Vos adversaires politiques à Toliara vous reprochent à tort où à raison de l'utilisation du CIAD depuis que vous êtes député. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cela ?

Ce n'est pas un seul poste avancé de sécurité mais plusieurs que j'ai fait construire dans ma circonscription à Toliara. Chaque secteur en est doté pour que la population puisse vivre dans la sécurité. Vous imaginez bien que le CIAD n'était pas suffisant pour couvrir les dépenses liées aux travaux mais j'ai relevé le défi et avec la Fondation Siteny, nous avons fourni l'effort financier nécessaire pour mener les chantiers jusqu'au bout. Aucun de mes adversaires ne peut nier ces faits.

Quoi qu'il en soit, votre avenir politique et ceux des parlementaires qui vous entourent lors du MIHAVA Tour et des présidentielles sont en jeu lors de ce scrutin. Quelles sont vos perspectives ?

J'ai un profond respect et une confiance inébranlable envers ces parlementaires. Les expériences et les épreuves que nous avons traversées ensemble lors du MIHAVA Tour et durant la campagne présidentielle m'ont conforté dans la grande confiance que nous avons mutuellement. Dans leurs circonscriptions respectives, les fraudeurs n'ont pas réussi à nous voler la victoire. Alors je n'ai aucune inquiétude pour l'avenir politique de mes compagnons de route. Ils vont tous gagner haut la main. Avec les autres partis réunis au sein de la plateforme, le Firaisankina sera au sein de l'Assemblée nationale une force redoutable, réellement capable de baliser les abus et de limiter la casse sociale orchestrée par les dirigeants actuels. Cette dynamique du changement s'étendra aux communales et à toutes les échéances à venir. Telles sont nos perspectives communes. Elles sont positives et porteuses d'espoir.

Quels sont vos priorités pour le développement de Toliara ?

J'aime à rappeler que dans l'histoire de la circonscription électorale de Toliara, je suis le premier homme politique élu député 2 fois successives. Cela ne relève pas du hasard mais de l'attachement affectif et indéfectible, de la confiance et de la fidélité entre la population et l'élu que je suis. Le 3e mandat sera placé sous le signe de la continuité des luttes que nous avons entamées en faveur de l'approvisionnement en eau, de l'agriculture, de la santé, de la sécurité, du développement économique, de la production d'énergie, de la création d'emplois, de la protection de l'Environnement et surtout de la Décentralisation.