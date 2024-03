Madagascar: Tradition - Premier jour du « Nouvel an » malgache célébré

Le « taombaovao malagasy » a été béni autant à Anatirova qu'à Mahamasina, deux lieux sacrés dans l'histoire d'Analamanga. La prochaine date du nouvel an sera le 29 mars 2025.

Le calendrier a fait que le nouvel an malgache tombait hier, un jour ouvrable. À Anatirova et à Mahamasina les cérémonies de célébration du « taombaovao malagasy » se sont déroulées sans incident majeur. Cependant, dans les enceintes du colisée du « Rova de Madagascar », le feu incandescent sacré, ou « afo tsy maty », s'est éteint. En présence du ministre de la Culture et de la Communication, Augustin Andriamananoro, les divers rituels comme la bénédiction ont été exécutés par les dignitaires royaux. À Mahamasina en aval, la cérémonie du riz arrosé de miel s'est déroulée devant une assistance compacte. Celle-ci a largement diminué par rapport à dimanche, jour du réveillon.

Le maire de Tamatave, Nantenaina Herilala Rakotonirina, a fait le déplacement. Tandis qu'une exposition expliquée par des spécialistes de la culture malgache sur la place du riz dans la société malgache a été prise d'assaut par les visiteurs. Un signe que les Malgaches s'intéressent et veulent perpétuer leurs valeurs et symboles. « Je pense sincèrement que si tous les dignitaires de tout Madagascar sans distinction trouvent une date commune, les Malgaches suivront, c'est quasi sûr. Cette exposition prouve l'intérêt du petit peuple pour sa culture, et où en est notre identité à l'époque actuelle. Si cette date est trouvée, ce sera un grand pas pour le pays. Qui sait, cela peut être un élément affermissant encore plus notre unité », met en avant un visiteur.

À cause de l'affluence, les exposants du stand ont dû limiter l'accès aux installations par groupe d'environ dix personnes. L'une des images fortes de ces festivités de 2024, celle du ministre Augustin Andriamananoro qui est monté aux côtés d'un groupe de « sôva » sur scène à Mahamasina pour entonner le morceau culte, « Ampitapitao » composé par feu Tsilavina Ralaindimby ancien ministre de la Culture également. Rendez-vous l'année prochaine donc pour le 29 mars 2025, le nouvel an malgache tombera à une date symbolique pour Madagascar.