Madagascar: ISCAM Business School - Une bourse d'une valeur de 62 millions Ar octroyée aux étudiants

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), ISCAM Business School offre une opportunité à ses étudiants.

L'Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management vient d'octroyer une bourse pour l'année académique 2023-2024 à ses étudiants issus de la 1ère Année jusqu'au Master 2, et ce, pour toutes les Mentions. « Cette bourse porte une valeur de 62 millions d'ariary au profit de 61 étudiants bénéficiaires issus du campus d'Ankadifotsy et de celui d'Antsirabe. Parmi lesquels, 43 étudiants recevront une bourse d'études tandis que les 18 autres étudiants obtiendront une bourse d'excellence pour cette année académique 2023-2024. Cette initiative a été lancée par la direction générale en vue de soutenir les efforts des étudiants ainsi que de les encourager à aller jusqu'au bout de leur chemin », a expliqué Aina Rasolofomanana, le directeur des Études au sein de l'ISCAM Business School, lors d'une conférence de presse hier.

Conditions sociales

Et lui de préciser que la candidature de ces étudiants a été validée par un comité d'octroi de bourse après la sélection des dossiers et des entretiens effectués tout en tenant compte de leur niveau scolaire. « Pour la première catégorie de bourse, nous évaluons l'engagement de chaque étudiant bénéficiaire auprès de l'institut. Les conditions sociales font également partie des critères de sélection. Ce sont notamment les étudiants en Première Année jusqu'à la 3e Année qui en bénéficieront. Quant à la bourse d'excellence, elle est allouée aux étudiants à partir de la 3e Année au sein de notre école de commerce et qui ont excellé comme son nom l'indique suite à l'évaluation de leurs niveaux d'études au cours de leurs trois dernières années académiques. Il s'agit d'une forme de récompense aux efforts réalisés par les bénéficiaires durant leurs études », d'après toujours ses explications.

Il est à noter que les étudiants bénéficiaires de cette bourse d'étude ou de cette bourse d'excellence, n'ont plus à payer qu'une partie de leurs frais de scolarité pour cette année académique 2023-2024. Ils bénéficieront en même temps d'un accompagnement de l'Institut pour l'obtention d'un certificat à l'international.