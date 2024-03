Madagascar: Secteur du bâtiment - L'utilisation de la nanotechnologie en vogue à Madagascar

La nanotechnologie est introduite à Madagascar par une société indienne basée à Vadodara, Gujarat portant l'enseigne de Zydex Industries.

C'est le pionnier de la nanotechnologie révolutionnaire reconnu au niveau mondial en matière de construction routière et de bâtiment. « Il s'agit notamment de la nanotechnologie de pointe à base de silane offrant des solutions innovantes aux bâtiments pour les rendre imperméables et durables. Ce produit est utilisé dans plus de 50 pays du monde dont entre autres, États-Unis, Canada, Russie, Chine, Allemagne, Togo, France et Royaume Uni. Il est également breveté dans 145 pays », a exposé Nivo Tiana Andriantsimijay, manager de Zydex Madagascar, dans le cadre du salon intitulé « One country, one day », organisé dernièrement en vue de promouvoir les relations commerciales entre Madagascar et l'Inde.

Résistante à l'humidité

« L'utilisation de ce produit nanotechnologique est actuellement en vogue à Madagascar. Présenté sous forme de liquide, son application sur une surface sèche a une double propriété. Il permet d'empêcher la pénétration de l'eau tout en permettant aux vapeurs d'humidité de s'échapper. En outre, ce produit nanotechnologique est concentré, hautement pénétrant et fortement hydrofuge. Il a ainsi la capacité de pénétrer jusqu'à 4 mm de profondeur à l'intérieur de la surface traitée et de devenir partie intégrante de la structure », a-t-elle fait savoir. Ce n'est pas tout ! «La surface traitée avec cette nanotechnologie de pointe devient imperméable et étanche, et ce, d'une manière plus durable. Elle devient ensuite résistante à l'humidité et à la moisissure. C'est très prisé par les particuliers pour protéger leurs maisons surtout en cette période de pluie. En revanche, les zones d'application de ce produit innovant sont très diversifiées. On peut citer, entre autres, les murs, les toitures et les chéneaux, les châteaux d'eau et les puits, les sous-sols, les piscines, les fissures et joint froid ainsi que les revêtements avant tuile, les plâtres et les carreaux », d'après toujours ses explications.

Par ailleurs, « on peut également utiliser la nanotechnologie pour les infrastructures routières, notamment le traitement des points noirs tout en rendant les routes goudronnées ou les pistes rurales imperméables et stables », a conclu Nivo Tiana Andriantsimijay, le manager de Zydex Madagascar.