Madagascar: Lutte contre la pauvreté - La BAD prône un développement centré sur l'humain

Le président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, a lancé un appel retentissant à l'ensemble de l'Afrique pour adopter des politiques welfaristes et un développement centré sur l'humain, pour lutter contre la pauvreté endémique qui fait des ravages.

Recevant le prestigieux Prix Obafemi Awolowo du leadership pour son leadership visionnaire, inspirant et transformateur, le président de la Banque africaine de développement (BAD) Akinwumi Adesina a exposé une vision audacieuse lors de la cérémonie haute en couleur qui s'est tenue à Lagos. Des présidents en exercice et d'anciens dirigeants africains ont convergé vers cet événement, illustrant l'importance et la portée des idées partagées. Adesina a identifié cinq domaines critiques sur lesquels les dirigeants africains doivent se concentrer pour transformer les économies et les conditions de vie de leurs populations. Ces domaines incluent la transformation de l'économie rurale, la sécurité alimentaire, les soins de santé pour tous, l'éducation universelle, l'accès au logement abordable, ainsi que la responsabilité gouvernementale et la décentralisation fiscale pour un véritable fédéralisme.

Agriculture

La transformation des économies rurales est au coeur de sa vision. Reconnaissant que près de 70 % de la population africaine vit dans les zones rurales, il insiste sur l'importance de revitaliser ces régions. Il souligne le rôle central de l'agriculture, principale source de revenus pour de nombreuses communautés rurales, et met en lumière les investissements massifs de la Banque africaine de développement dans ce secteur vital. La sécurité alimentaire est également une priorité majeure. Adesina souligne comment les économies fragiles peuvent conduire à l'anarchie et au terrorisme, exacerbant ainsi la misère économique. Les initiatives de la BAD visent à transformer ces défis en opportunités, notamment à travers des investissements dans la transformation agro-industrielle.

%

Social

Sur le front des soins de santé, Adesina plaide pour une couverture sanitaire universelle de base. Il met en lumière les défis posés par les maladies et les pandémies telles que la Covid-19, tout en soulignant les initiatives mises en place pour renforcer les capacités sanitaires de l'Afrique. L'éducation et le logement sont également au coeur de sa vision. Adesina insiste sur l'importance d'investir dans l'éducation et la formation professionnelle pour stimuler l'emploi et l'innovation. De même, il souligne le besoin urgent de politiques pour garantir un accès équitable au logement abordable. Enfin, Adesina met en avant la nécessité d'une gouvernance transparente et responsable. Il appelle à une plus grande participation citoyenne dans la gouvernance et propose des mécanismes pour évaluer la performance des gouvernements en matière de prestation de services publics.

Besoin d'action

A noter que le Prix Obafemi Awolowo du leadership, remis à Adesina, illustre la reconnaissance de ses efforts en faveur de l'Afrique. En honorant son héritage et ses idéaux démocratiques, ce prix célèbre également l'excellence en matière de leadership sur le continent. Alors que l'Afrique fait face à des défis monumentaux, les appels d'Adesina résonnent comme un cri d'espoir et d'action. En unissant leurs efforts autour de politiques welfaristes et d'un développement centré sur l'humain, les dirigeants africains peuvent ouvrir la voie à un avenir plus prospère et équitable pour tous.