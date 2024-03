Ile Maurice: Judo (1re journée) - Morand, Sylva, Legentil et Flora visent le podium

La compétition de judo en individuel débute aujourd'hui au Ga-Mashie Hall. Des six judokas mauriciens présents à Accra, quatre d'entre eux seront en action au cours de cette journée inaugurale.

On en retrouvera trois en féminin. D'abord, Priscilla Morand chez les -48 kg. Elle abordera, grâce à 38e place mondiale, le tournoi avec le statut de tête de série numéro 2. Derrière la Tunisienne Oumaima Bedioui, elle occupante de la 37e place mondiale. Egalement inscrite, la 39e mondiale, la Sud-Africaine Whitebooi Geronay, tête de série numéro 3. A la suite de ce trio figure l'Egyptienne Noura Salem, 89e mondiale. Huit autres concurrentes sont en lice dans cette catégorie.

Si les Jeux africains ne rapportent pas de points dans la quête de qualification olympique, cela n'affectera certainement ni la motivation des participants, ni la beauté et l'intensité des duels. Puisqu'être champion des Jeux d'Afrique reste une énorme consécration.

A l'heure où nous mettions sous presse, Priscilla Morand ainsi que nos autres représentants n'avaient pas encore pris connaissance de leurs adversaires respectifs. L'exercice du tirage au sort étant programmé tard dans la soirée (23 heures, heure locale).

(Priscilla Morand a fait une série de cinq tournois avant les Jeux africains.)

Si l'on se fie à la hiérarchie du tableau mondial, Priscilla Morand devrait se retrouver sur le podium. Mais, on le sait aussi bien que très souvent, la hiérarchie n'offre aucune garantie de résultat. Morand est dans une bonne forme. Elle a fait une série de cinq tournois avant les Jeux africains. Elle était engagée dans le Grand Prix d'Autriche, l'Open européen de Varsovie, le Grand Slam de Baku, le Grand Slam de Paris et le Grand Prix du Portugal. Sa meilleure performance reste une 7e place au tournoi de Varsovie. Elle avait aussi enregistré une victoire au Grand Slam de Paris. Une chose dont on peut être sûr, c'est qu'elle donnera tout ce qu'elle a pour briller aux Jeux africains.

Tout comme le feront nos trois autres représentants d'aujourd'hui, soit Sarah Sylva (-52 kg), Christiane Legentil (-57 kg) et Ivan Flora (-66 kg). Les deux premières nommées ont une belle expérience du judo continental, ayant fait de nombreux tournois. Elles n'ont, hélas, pas eu la même mise en jambes que Priscilla Morand. Leur dernière sortie étrangère remonte à septembre de l'année dernière, soit aux Championnats d'Afrique senior, tenus à Casablanca.

Mais elles se sont bien entraînées et selon le directeur technique national, Gabriel Sapta, avec qui nous avons parlé récemment, il y a un gros progrès de la part des judokas qui s'entraînent localement. «Ils combattent mieux et pratiquent un judo plus explosif. Ils sont aussi très motivés et dans une bonne forme physique. Si leur préparation finale ne s'est pas déroulée comme on l'avait prévu, la faute au mauvais temps qui a souvent prévalu sur l'île durant ces deux derniers mois, cela n'empêchera pas nos représentants, à la faveur d'un bon tirage, d'aller chercher des médailles», nous avait déclaré Gabriel Sapta. L'optimisme peut être, donc, de mise.