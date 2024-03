Ile Maurice: Natation - Chung Yee et Teeluck en finale de deux épreuves hier

Jonathan Chung Yee et Anishta Teeluck étaient engagés, hier, dans les éliminatoires du 200m brasse et du 50m dos respectivement. Nos deux représentants se sont qualifiés pour les finales de leurs épreuves. En début d'aprèsmidi, Jonathan Chung Yee a pris la 5e place de sa série dans le temps de 2 minutes, 23 secondes et 62 centièmes (2:23.62). Il a été le 8e et dernier qualifié pour la finale du 200m brasse qui s'est déroulée vers 22h05 (heure de Maurice), hier.

En lice, hier, dans la 2e série du 50m dos, Anishta Teeluck a pris la 3e place de sa série en 30 secondes et 67 centièmes. Elle s'est ainsi frayé un chemin parmi les huit qualifiées pour la finale en réalisant le 7e meilleur chrono des éliminatoires au 50m dos. A noter que la finale s'est disputée vers 22h25, heure de Maurice.

Aujourd'hui, les athlètes suivants seront en action : Anishta Teeluck au 100m dos (séries à 14h30, heure de Maurice), Tessa Ip Hen Cheung au 50m brasse féminin (15 heures), Jonathan Chung Yee et Gregory Anodin au 50m brasse masculin (15h15).

Programme du jour

400m 4 nages dames, 400m 4 nages hommes, 100m dos dames, 100m dos hommes, 50m brasse dames, 50m brasse hommes, Relais 4x100m nage libre dames, 4x100m nage libre hommes

Anishta Teeluck en or au 200m dos dimanche

(Anishta Teeluck (au c.) posant auprès de la Namibienne Jessica Humphrey (à g.) et la Sud-Africaine Tayla Jonker, ses adversaires lors de la finale du 200m dos dimanche dernier.)

Anishta Teeluck a offert la première médaille de natation à Maurice dimanche soir. Elle a remporté la finale du 200m dos devant la Sud-Africaine Tayla Jonker et la Namibienne Jessica Humphrey. Par la même occasion, elle a battu le record national sur cette distance. En début d'après-midi, dimanche, la Mauricienne avait réalisé le meilleur temps des séries au 200m dos en 2 minutes, 23 secondes et 22 centièmes (2:23.22). En finale, dans la soirée, elle l'a emporté en 2 minutes, 17 secondes et 71 centièmes et établi un nouveau record national.

Après la course, Anishta Teeluck a exprimé sa joie d'avoir gagné le 200m dos même si elle n'était pas tout à fait confiante de l'emporter au début. «Je suis très heureuse d'avoir remporté l'or. Le temps que j'ai réalisé est bon. J'ai tout donné dans ma course. Je n'étais pas confiante de gagner car je savais que la représentante de l'Afrique du Sud nageait vite. Mais je me suis mis en tête que je devais l'emporter. J'espère que les Mauriciens sont contents de cette performance. Je leur demanderai de continuer à suivre nos prestations», a déclaré la médaillée d'or.