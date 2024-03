Congo-Brazzaville: Exposition - « Éphémère », la nouvelle collection de Jussie Nsana

L'artiste multidisciplinaire, peintre et bédéiste, Jussie Nsana, a procédé au vernissage de son exposition « Éphémère » le 7 mars à l'Institut français du Congo (IFC). Regroupant tableaux picturaux et portraits de bandes dessinées, cette nouvelle collection met en avant le caractère illimité de la vie et la nécessité de s'adapter aux imprévus qu'elle nous impose.

« Éphémère » se divise en deux parties distinctes. D'une part, des planches et illustrations nommées « BulleZine » donnent à voir des historiettes humoristiques sur la vie quotidienne mais qui emmènent aussi à la réflexion et à la prise de conscience. D'autre part, une série de vingt tableaux combine peinture et collage. Les couleurs vives et variées de ses peintures et bandes dessinées illustrent son attrait pour les contrastes et les tons chatoyants. Le point commun est que toutes ces toiles de Jussie Nsana, inspirées de son vécu, reflètent un état d'esprit éphémère, soulignant la fugacité de la vie et la nécessité de s'adapter face aux changements.

« En 2016, j'avais une amie malade et j'avais énormément foi en sa guérison. Mais, elle nous avait quittés. Après sa mort, je m'étais sentie vraiment mal. Cette situation m'a fait réaliser la fragilité de la vie et c'est pour cette raison que j'ai donné à ce projet, le titre "éphémère" pour lui rendre hommage », a confié l'artiste.

Dans cette collection inédite, Jussie Nsana a choisi volontairement de mettre en scène des femmes fortes et unies. L'objectif étant de dénoncer les préjugés auxquels elle a été confrontée en tant que femme. En parallèle, cette nouvelle collection, « Éphémère », résume son parcours riche en émotions, soulignant la brièveté de la vie et l'importance de vivre pleinement dans l'instant présent. Par ce travail de longue haleine, Jussie Nsana revient au devant de la scène et annonce un nouveau chapitre dans sa carrière artistique.

« Éphémère, ce n'est pas seulement la vie des personnes qui nous ont vus puisque nous sommes tous appelés à partir, mais éphémère c'est aussi dans certains objets. Certains éléments qui nous entourent, qui disparaissent. Éphémère, c'est aussi pour ces sourires que nous pouvons nous donner et donner aux autres afin de vivre la charité et pouvoir se donner de la force afin de surmonter cette fragilité de la vie », a souligné Jussie Nsana.

Notons que l'exposition « Éphémère » est ouverte au public jusqu'au 31 mars à l'IFC.