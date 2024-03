Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Ajca sensibilise à la gratuité de la prise en charge des albinos

L'Association Jhony-Chancel pour les albinos (AJCA) a organisé, le 10 mars, à Pointe-Noire une rencontre de sensibilisation à la gratuité des soins couplée à la distribution des kits de protection pour les albinos. Cette action humanitaire a eu lieu en présence du secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire, Jean-Pascal Koumba, du consul honoraire de la République de Saint-Marin, Marcello della Corte, et d'autres autorités départementales.

Dans son allocution, Jhony Chancel Ngamouana a fait l'historique de son association créée en 2010 dans le but de valoriser les droits des personnes vivant avec l'albinisme, améliorer leurs conditions sanitaires et de vie. Cet élan de coeur à donner du sourire aux enfants et adultes albinos a abouti à la création en 2015 de la clinique médico-sociale Jhony-Chancel spécialisée dans les maladies de l'albinisme souvent traduit par une hypo-pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux.

Une clinique qui fait du Congo une référence pour les soins de qualité des albinos dans la sous-région, a dit l'orateur. « Outre les Congolais, nous avons déjà reçu des cas venus du Camenoun, du Togo et du Bénin pour se faire traiter gratuitement dans notre clinique, grâce à la compétence acquise sur l'albinisme par notre personnel médical, lors des différentes formations organisées avec les médecins étrangers spécialistes avec lesquels nous travaillons en partenariat », a confié Jhony Chancel.

Il a indiqué que le cancer de la peau constitue la première cause de mortalité des personnes atteintes de l'albinisme. « Notre préoccupation était de lutter contre ce problème de cancer de la peau. Nous avons commencé ce combat depuis quatorze ans et, aujourd'hui, il y a neuf ans passés, nous faisons la prise en charge gratuite des albinos. Notre mission ici, dans la ville océane, est de sensibiliser et donner l'information parce que beaucoup ne sont pas encore informés de la gratuité des soins dans notre clinique à Brazzaville », a-t-il informé.

Outre les soins médicaux, l'Ajca mène la sensibilisation en milieu scolaire pour attirer l'attention des élèves et enseignants afin qu'ils prennent en compte les préoccupations des albinos scolarisés qui ont pour la majorité le problème de vue. Certains ne voient pas bien même avec les lunettes et doivent s'asseoir à deux mètres du tableau pour bien voir, a-t-il ajouté. « Aujourd'hui, la personne atteinte de l'albinisme ne peut plus continuer à être mendiante, nous avons parlé de l'autonomisation et de l'épanouissement de la personne atteinte de l'albinisme », a précisé Johny Chancel.

Répondant aux journalistes sur la discrimination envers ces minorités, il a souligné: « La dicrimination a diminué parce que nous avons fait un grand travail, hier les personnes vivant avec l'albinisme marchaient en regardant le sol, aujourd'hui elles marchent tête haute. Tous les Congolais sont égaux et quand le problème de discrimination se pose, nous prenons la partie des albinos et nous cherchons à le régler le plus vite possible ». Jhony Chancel a annoncé la mise en place sous peu d'une unité de fabrication des crèmes solaires grâce au consulat de Saint-Marin qui s'est engagé à soutenir les actions de l'Ajca.

Marcello della Corte a contribué, au nom de son institution, à l'exécution de plusieurs missions médicales. « L'accréditation par mon pays du premier ambassadeur congolais est une action diplomatique officielle qui va nous permettre de développer l'aide humanitaire et la coopération entre nos deux pays. Nous sommes en train de travailler avec le secrétariat des Affaires étrangères de notre pays pour voir comment organiser une mission médical qui viendra au Congo pour former les experts et les médecins albinos », a-t-il informé.

Pour sa part, le secrétaire général de la préfecture s'est réjoui du partenariat entre le consulat de Saint-Marin et l'Ajca. « Cette association est partie avec rien au compteur et s'est mise au service de cette couche vulnérable; elle est à féliciter dans la mesure où effectivement, du jour au jour, nous nous rendons compte que cette pathologie est en train d'être éradiquée, notamment les maladies liées à la peau et à la vision. A travers les diapositives, nous avons constaté que ceux qui étaient dans un stade avancé ont été récupérés tout simplement parce qu'ils ont accepté le déplacement de Brazzaville pour se faire dépister », a indiqué Jean-Pascal Koumba.

Après la réception des kits composés de crèmes solaires réparatrices, crèmes pour l'hydration de la peau, des casquettes, des lunettes anti-soleil, les parents et les albinos ont remercié le président de l'Ajca pour leur avoir donné le sens de vie. « J'ai l'expérience de cette association parce que quand ma fille est allée à Brazzaville pour les soins, elle a été opérée gratuitement et tous les 90 jours elle reçoit les produits pour l'entretien de sa peau », a témoigné Mme Makosso.

De son côté, Darcy Ngami, jeune fille albinos, a lancé un appel à tous ceux qui sont touchés de l'albinisme de se rapprocher de l'association afin de retrouver le sourire comme elle. « Ma prière est que Dieu préserve toujours Jhony Chancel pour le bien-être qu'il nous donne pour que nous soyons aussi capables de rendre à l'association », a-t-elle déclaré.