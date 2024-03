Afrique Australe: Un ministre angolais défend l'industrialisation des matières premières dans la SADC

Luanda — Le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, a défendu aujourd'hui, à Luanda, la nécessité de l'industrialisation des matières premières et de la production agricole en Angola et dans d'autres pays de la SADC, de sorte à fournir des produits finis sur les marchés internationaux.

S'exprimant lors de la 39ème réunion annuelle des structures de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) pour les barrières techniques au commerce, Rui Miguêns de Oliveira a souligné que les pays de la région sont principalement des producteurs de matières premières essentielles, avec une balance commerciale positive.

À cet égard, il a souligné qu'il est nécessaire d'investir de plus en plus dans les exportations des produits finis, transformés par les industries locales.

Rui Miguêns de Oliveira a prôné la réduction des barrières techniques au commerce et, dans d'autres cas, leur élimination, ce qui favoriserait le développement industriel, ainsi que la facilitation et la fluidité du commerce intra-régional, africain et international.

«L'Angola a signé et ratifié le protocole commercial de la SADC et nous devons respecter certaines exigences, notamment l'origine, la qualité. Nous sommes sûrs que nos produits destinés au commerce régional et ceux provenant d'autres pays sont conformes aux exigences imposées par la SADC pour ces transactions», a-t-il rappelé.

«Les produits originaires des pays membres doivent, dès que notre liste tarifaire sera approuvée, être vendus en Angola comme produits nationaux et les produits angolais seront également vendus dans d'autres pays de la région dans les mêmes conditions», a-t-il déclaré.

Le ministre a rappelé que les échanges nationaux, transfrontaliers, régionaux, continentaux et mondiaux sont essentiels au développement des économies, au bien-être des populations et à la paix.

« Bien que la liberté du commerce constitue son pilier fondamental, celle-ci doit s'exercer selon les règles contenues dans des accords bilatéraux et multilatéraux, c'est pourquoi nous comprenons que parmi celles-ci, les règles commerciales sur les obstacles techniques au commerce, établies par l'Organisation mondiale du Commerce - OMC, sont pertinentes», a-t-il souligné.

Concernant l'atelier sous le thème « L'impact de la qualité sur le capital humain », tenu en marge de la 39ème réunion annuelle des structures de la SADC, avec la participation d'une centaine d'entreprises nationales, le ministre a souligné qu'il s'agissait d'une occasion de sensibiliser sur l'adoption de processus de qualité et de l'impact de ces activités sur la formation et le développement du capital humain.

Rui Miguêns de Oliveira a déclaré que l'importance du capital humain « nous rappelle la nécessité d'informer, de former, de spécialiser et d'actualiser, de manière programmée et continue, les hommes et les femmes de nos pays, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons assurer le succès et le programmes recommandés ».