Angola: L'exécutif angolais parie sur l'éducation inclusive - Ministre Luísa Grilo

Luanda — L'Exécutif angolais s'engage en faveur de l'éducation inclusive, pour assurer le développement intégral et harmonieux des élèves, selon leurs caractéristiques et besoins personnels, a déclaré lundi, à Luanda, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo.

La ministre s'exprimait à l'ouverture de la phase III de formation de formateurs en assistance éducative spécialisée, dans le cadre de la coopération entre les gouvernements de l'Angola et du Brésil.

Selon la ministre, la Politique nationale d'éducation spéciale est orientée vers l'inclusion scolaire et contient un ensemble de lignes directrices et de stratégies d'action qui garantissent le droit à l'éducation pour tous les enfants et jeunes handicapés.

Luísa Grilo a ajouté qu'elle promeut la transversalité de la modalité d'éducation spéciale dans tous les sous-systèmes éducatifs et garantit le droit d'accès, de séjour et de participation à l'école pour les personnes handicapées.

La ministre de l'Éducation a souligné les avantages de la phase III de la formation des formateurs d'agents éducatifs en Assistance éducative spécialisée, dans l'application d'une nouvelle perspective pédagogique en classe, qui vise à bénéficier à tous les élèves.

Pour Luísa Grilo, l'école inclusive exige une différence dans le contenu des matières et pédagogique et une flexibilité dans les différentes stratégies, pour assurer le développement intégral et harmonieux des élèves.

A l'occasion, l'ambassadeur du Brésil en Angola, Rafael de Melo Vidal, a déclaré que le projet avait débuté en 2010 et comprenait trois étapes dans le domaine de l'éducation spéciale en Angola.

Rafael Vidal a expliqué que le projet vise également à fournir aux écoles angolaises du matériel adapté aux besoins particuliers, comme des livres en braille et d'autres matériels.

L'ambassadeur a salué le fait que l'Angola s'engage à renforcer l'éducation spéciale et la conscience collective.

Le projet "Escola de Todos" (École pour tous) phase III, qui formera au moins 300 enseignants, vise à contribuer au développement du système éducatif inclusif angolais, à travers la formation d'enseignants multiplicateurs.