Angola: L'Angola et l'Espagne échangent leurs expériences en matière de décentralisation

Luanda — Le ministre angolais de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca, effectue depuis dimanche dernier une visite de travail au Royaume d'Espagne, dans le cadre de l'échange d'expériences entre les deux pays en matière de processus de décentralisation et de gouvernance participative.

Se déroulant jusqu'au 15 mars, la visite vise à rassembler la vaste expérience de l'Espagne dans les actions liées aux processus de participation des citoyens et des organisations de la société civile, en tant qu'acteur privilégié du dialogue institutionnel et en tant que gestionnaire de services publics au niveau régional et local, selon une note du ministère de l'Administration du Territoire à laquelle l'ANGOP a eu accès aujourd'hui.

La visite vise également à renforcer les contacts, les échanges d'expériences et le travail conjoint entre les autorités angolaises et divers ministères, conseils municipaux, fédérations de municipalités, provinces et instituts de recherche espagnols sur les thèmes du Projet d'appui à la société civile et à l'Administration locale en Angola (PASCAL).

Le dirigeant angolais a déjà été reçu par le ministre de la Politique et de la Mémoire Démocratique, Ángel Víctor Torres, avec qui il a discuté des aspects liés à l'expérience du processus de décentralisation et de gouvernance participative.

Durant son séjour dans ce pays européen, Dionísio da Fonseca tiendra également des réunions avec des entités de la Fédération espagnole des municipalités et provinces (FEMP), de la Mairie de Las Rozas et de l'Institut d'administration publique d'Espagne.

Le ministre est accompagné de quelques administrateurs municipaux et employés du ministère de l'Administration du Territoire, ainsi que du consultant du ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, António Direito, et de la coordinatrice des projets de l'Union européenne, Auria Machado.