Cote d'Ivoire: Approvisionnement des marchés - Le gouvernement s'assure de la disponibilité de stocks de produits de grande consommation

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a effectué une série de visites de terrain pour s’assurer de la disponibilité de stocks de produits de grande consommation. Rapportent des sources officielles.

Il s’était rendu, le lundi 11 mars 2024, dans les communes de Bingerville à Socofrais, de Cocody à Socoprix de la Riviera 3, de Port-Bouët, à l’abattoir, et de Treichville au grand marché et au port de pêche. Selon ces sources, ces visites s’inscrivent dans le cadre de la vérification de la disponibilité des stocks et du respect des prix plafonnés de certains produits, en vue de répondre aux nombreux besoins liés au mois de forte consommation.

« Nous voudrions rassurer les consommateurs que tous les produits de grande consommation sont disponibles en abondance dans les différents marchés à des prix compétitifs », a-t-il souligné.

Et d’expliquer que les effets de la mesure du gouvernement de suspendre l’exportation de produits vivriers vers l’extérieur restent perceptibles avec une disponibilité satisfaisante de produits vivriers sur nos marchés en cette période de saison sèche.

Il a annoncé que l’approvisionnement régulier en bétails de la Côte d’Ivoire se poursuit et que les quantités reçues à l’abattoir sont en hausse de 15% par rapport à la même période en 2023.

Souleymane Diarrassouba a invité les commerçants à se faire concurrence, en pratiquant des prix en dessous de ceux plafonnés, afin d’attirer plus de clients et les fidéliser. Avant de rappeler que la période de solde qui a commencé le 10 mars 2024 permettra aux commerçants de faire de belles affaires et aux consommateurs de se procurer des produits qu’ils recherchent à bas prix.

Notons que les inspecteurs de Commerce et les agents de la Brigade de contrôle rapide sont sur le terrain. Toute chose qui permettra aux consommateurs de dénoncer toutes les spéculations sur les prix ou pratiques de prix illicites au numéro vert du ministère : 1343 ou sur l’application "Contrôle-citoyen"