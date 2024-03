Sénégal: Les maux qui gangrènent le pays - Politique et ramadan

opinion

L'occupation de l'espace dans le quartier « Gouy Adou Calpet » où réside Tata a toujours été source de tension. Or cette année, la campagne électorale pour la présidentielle 2024 coïncide avec le ramadan et le carême catholique. Chacune des entités veut prendre possession de la grand 'place. Tata militante aguerrie du parti « Xatiano, Doranodo » avait pris option pour de méga meetings, le temps que durera la campagne.

Sa rivale Khoudia Ndiaye de « Dara Serign bi » optait pour de méga conférences religieuses. Les chrétiennes de Marie Dongri ne demandaient que le jour du Seigneur. Voici que les jeunes s'en mêlent pour défendre leur terrain de jeu. Ce qui déclencha un « Lambi Golo kou meun sa morom dann » (1). Tata y perdit sa fausse dent en or, Khoudia Ndiaye sa perruque et Marie Dongri son rosaire.

Une assise de réconciliation « sincère, transparente et inclusive » fut organisée. Tata y prit la parole pour dire : « On donne ou on reçoit, celles qui veulent recevoir, d'un côté et celles qui veulent donner, de l'autre. Lors des meetings, on reçoit sandwich, tee shirt, 2500 cfa jour, casquette et tissu. Dans une conférence religieuse, on donne aux prêcheurs et on achète ses propres habits ». Nombreuses furent celles qui sautèrent la barrière pour se ranger du côté de Tata avec des « Fii gnoko mome »