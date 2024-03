Sénégal: La question des violences basées sur le genre jugée 'inquiétante' à Kafountine

Kafountine — La question des violences basées sur le genre est devenue inquiétante à Kafountine, a déploré, lundi, la Secrétaire générale du réseau des femmes actives de cette commune du département de Bignona, Maïmouna Sow.

"La question des agressions et de l'insécurité est devenue très accentuée à Kafountine. On n'ose plus se réveiller très tôt pour aller dans les rizières ou au quai de pêche. On nous trouve même dans les maisons. La situation est inquiétante à Kafountine ", a déclaré Maïmouna Sow en marge de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, en présence de nombreuses femmes et du maire David Diatta."Les violences basées sur le genre existent à Kafountine, et la situation est inquiétante. Presque tous les jours, nous constatons des violences physiques, verbales et sexuelles contre des femmes", a souligné Mme Sow, appelant les pouvoirs publics et locaux à renforcer la sécurité à Kafountine.

Elle a signalé que deux femmes qui ont subi des violences sexuelles sont actuellement hospitalisés à Dakar et Ziguinchor.

"Des femmes sont aussi souvent menacées physiquement et sexuellement. La sécurité doit être renforcée à Kafountine afin de permettre aux femmes de travailler sans inquiétude ", a insisté Mme Sow, plaidant également pour un accompagnement sur le plan sanitaire.

Elle a, par ailleurs, invité les pouvoirs publics, à les accompagner dans leur combat pour l'accès à la terre afin de pouvoir produire à grande échelle.

"La question des agressions et de l'insécurité est devenue très inquiétante à Kafountine", a confirmé le maire David Diatta, promettant la mise en place "très prochainement d'un comité de vigilance qui va veiller à la sécurité des biens et des personnes" dans sa commune.

À Kafountine, a t-il relevé, "les femmes ne sont pas considérées dans l'accès à la terre". "Nous allons leur faciliter l'obtention des délibérations des surfaces de terres", a M. Diatta.