Sénégal: Serigne Mboup, un homme d'affaires arabisant à la conquête du Palais

Kaolack — Elu à la tête de la municipalité de Kaolack au sortir des élections locales de 2022, l'homme d'affaires et arabisant Serigne Mboup se met en selle pour l'élection présidentielle du 24 mars avec comme cheval de bataille "un Sénégal de justice, de paix et d'équité sociale".

A l'annonce de sa candidature, certains de ses administrés avaient salué l'audace d'un novice en politique qui avait réussi la prouesse de se faire élire à la tête de la mairie de Kaolack devant un parterre de concurrents issus des rangs du pouvoir composés de ministres et de directeurs généraux et nationaux.

Les Kaolackois avaient toutefois invité leur maire à d'abord faire ses preuves à travers la gestion de la municipalité avant de prétendre diriger le Sénégal.

"Les anciens élèves de l'école coranique n'ont pas de limite à se fixer. Aujourd'hui, si on me proposait de diriger la NASA, j'accepterais volontiers, sans appréhension aucune", argue-t-il. Comme pour répondre à ses détracteurs qui doutent de ses capacités intellectuelles.

L'homme qui a repris l'entreprise familiale après le décès de son père en 1992 avant de faire de la Compagnie commerciale Bara Mboup (CCBM) l'un des fleurons de l'économie sénégalaise a cette rengaine qu'il oppose à ceux qui le critiquent : "je sais que ce que nous faisons dans nos entreprises est plus compliqué que gérer un Etat", avait-t-il soutenu dans un entretien accordé au quotidien sénégalais L'Observateur (privé).

%

Le leader de la coalition "And Nawlé, And Suxali Sénégal" qui a fait ses armes dans les affaires a été président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK)

Ancien pensionnaire de la célèbre école coranique de Coki fondée au début des années 1930 dans la région de Louga (nord), Serigne Mboup dit vouloir montrer, à travers sa candidature, que les daara ont évolué. Il s'agira selon lui, de démontrer que les "ndongo daara" (sortants des daara) peuvent occuper n'importe quel poste de responsabilité.

Si son français n'est pas des meilleurs, au point qu'il se voit par moments tourné en dérision dans les réseaux sociaux, Serigne Mboup, s'exprime aisément en anglais.

Longtemps et largement situés à la marge, les intellectuels non europhones pour désigner les élites formées dans l'offre éducative dite arabo-islamique s'affirment de plus en plus dans l'espace public.

Si l'économie informelle a toujours été leur trouvaille, les plus ambitieux investissent le terrain politique jusqu'à se faire élire à la tête de municipalités. Tandis que les plus téméraires se mettent en selle pour briguer le suffrage des Sénégalais à la magistrature suprême, en mettant en avant le sobriquet de "doomou daara" pour se faire une virginité politique, quand les gens se détournent de plus en plus des politiciens classiques.

Si certains observateurs analysent ces nouvelles affiches politiques comme des candidatures de procuration, il n'en demeure pas point qu'elles matérialisent en quelque sorte une revanche des marges.