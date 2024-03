Maroc: Es-Semara - La promotion des conditions des femmes au centre des préoccupations de l'INDH

Es-Semara — La promotion des conditions des femmes de la province d'Es-Semara est au centre des préoccupations de la 3éme phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ainsi, la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, se veut une occasion pour mettre en exergue le rôle primordial de l'INDH dans la promotion des conditions des femmes et l'amélioration de leurs situations sur les différents plans économique, social, culturel et de santé.

Selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) de la province d'Es-Semara, le Comité provincial du développement humain (CPDH) a accordé un intérêt particulier à l'axe relatif à la santé maternelle et infantile, qui s'inscrit dans le cadre du programme Impulsion du capital humain des générations montantes.

Dans ce cadre, le CPDH d'Es-Semara a alloué environ quatre millions de dirhams (MDH) pour soutenir le secteur de la santé dans la province entre 2019 et 2023 pour financer une série de projets visant à compenser le manque que connaissent certains services de santé, notamment le service mère-enfant à l'hôpital provincial.

De même, le service mère-enfant s'est doté de différents dispositifs techniques et outils chirurgicaux selon les besoins des services de la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale.

Dans le sillage de la prise en charge de la santé maternelle et infantile, le CPDH a procédé à l'acquisition d'une vingtaine d'incubateurs néonataux, des analyseurs de biochimie et des appareils de glycémie, ainsi que des outils chirurgicaux pour les accouchements difficiles.

Il s'agit également de l'équipement d'une salle d'allaitement et une autre dédiée aux activités de sensibilisation au profit des femmes enceintes, allaitantes et celles en âge de procréer au niveau des dispensaires Rbieb et El Gouiez.

Par ailleurs, une série d'activités culturelles et sociales ont été organisées à l'initiative du CPDH, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, en plus de l'organisation des stands dédiés à la valorisation des produits de terroir et la distribution des aides financières et matérielles au profit des femmes en situation difficile.

En outre, un atelier de formation a été organisé au profit des femmes à besoins spécifiques entrepreneures et porteuses d'idées de projets issues de familles à besoins spécifiques.