Madagascar: Ambositra - Décès de l'administrateur civil Ramidison

Avonelina Ramidison, membre du Conseil du Fampihavanana Malagasy de la région Amoron'i Mania et ancien administrateur civil en chef à la retraite, a été retrouvé mort.

La famille, les anciens élèves, les autorités et toute la région Amoron'i Mania pleurent la disparition d'Avonelina Ramidison. Ce professeur et administrateur civil en chef de classe exceptionnelle, âgé de 80 ans, a été découvert mort dimanche matin au pied d'une falaise à Tanimalalaka/Imaintso, un endroit buissonneux appartenant au fokontany de Tsimiariloha, à la commune de Tsarasaotra et au district d'Ambositra.

Le notable, une figure largement connue, membre du Conseil du Fampihavanana Malagasy, enseignait à l'Institut national de formation administrative, à l'École nationale d'administration de Madagascar à Androhibe et dans d'autres instituts. Il animait diverses conférences thématiques liées à la culture et à l'artisanat et occupait différents postes de grande responsabilité dans le pays.

« Hélas, on m'a téléphoné de bon matin. La personne m'a dit : j'ai trouvé votre numéro dans le répertoire de ce monsieur, je dois vous informer qu'il est décédé, il se trouve dans la commune de Tsarasaotra », témoigne la ministre de la Population et des Solidarités, Haingo Elisette Fomendraza. Elle a alors envoyé la directrice régionale de son ministère voir et ramener le corps du défunt à Ambositra.

Enquête

Une information a circulé depuis hier sur les réseaux sociaux selon laquelle l'administrateur a été assassiné. La gendarmerie contredit cette version. Ayant été sur place pour le constat, elle a avancé que le décès est survenu à la suite d'une chute, que la victime est tombée de l'escarpement et que des traces de blessure ont été relevées au niveau de son front et de son nez.

Les gendarmes ont récupéré sur lui son téléphone, ses bijoux en argent, sa carte d'identité nationale, son argent (trente-et-un mille ariary), du rhum dans une bouteille en plastique et sa torche. Tous ces objets ont été confiés à la même directrice régionale.

Le corps sans vie a d'abord été transporté à la chambre mortuaire du Centre Hospitalier de Référence Régionale d'Ambositra. Sa famille endeuillée l'a ensuite emmené. La brigade locale, épaulée par le Groupe d'Appui à la Police Judiciaire, a ouvert une enquête.