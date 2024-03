Maroc: Drâa-Tafilalet - Le réservoir marocain des dattes

Errachidia — La région de Drâa-Tafilalet s'érige par sa phoeniciculture au rang de premier producteur national de dattes. Ce territoire à dominance oasienne, qui concentre près de 90% de la production nationale de dattes, contribue substantiellement à l'approvisionnement du marché national en ce fruit, très prisé par les Marocains pendant le mois sacré de ramadan.

La culture du palmier dattier dans cette région, fruit d'un savoir-faire agricole et architectural typique, s'étend au niveau de l'axe de Meski Boudnib, sur les oasis de Drâa, dans les provinces d'Ouarzazate et de Tinghir, ainsi que sur les oasis du Tafilalet, les rives de Oued Ziz et les oasis de Zagora.

Malgré des contraintes environnementales, dues principalement à la sécheresse, la filière phoenicicole a enregistré une nette amélioration de ses performances au cours des dernières années au niveau de cette région, grâce aux efforts accrus déployés par les différents acteurs concernés.

Selon Jamal Mimouni, directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) du Tafilalet, les spécificités agro-climatiques des zones oasiennes de la région de Drâa-Tafilalet font de ce terroir un espace de production de dattes par excellence.

"Dans cette région oasienne, le palmier dattier est un pilier de l'économie. C'est en fait l'ossature des agrosystèmes oasiens, générant aujourd'hui 60% de la composition du revenu agricole des oasis et 4 millions de jours de travail pour plus de deux millions de la population", a indiqué M. Mimouni dans un entretien à la MAP, précisant que la production moyenne annuelle de la région est estimée à plus de 105.000 T.

Faisant observer que l'économie de la région se base principalement sur l'exploitation des palmiers dattiers en concentrant près de 90% de la production nationale de dattes, il a fait savoir que la filière contribue, à elle seule, à hauteur de 1,84 MMD de dirhams de valeur ajoutée, soit 43% du produit intérieur brut agricole (PIBA) de la région de Drâa-Tafilalet.

Drâa-Tafilalet est aussi la terre de production par excellence des meilleures variétés de dattes à l'échelle nationale et internationale, a-t-il poursuivi, faisant remarquer que le Mejhoul, le Boufegous et bien d'autres dites variétés nobles du palmier dattier sont originaires des vallées de Tafilalet et de Drâa.

Abordant l'essor remarquable qu'a connu la filière du palmier dattier au cours des dernières années, le directeur de l'ORMVA a rappelé dans ce sens que le Plan Maroc Vert, à travers le contrat programme 2009-2020, a permis de planter plus de 2,5 millions de palmiers dattiers au niveau de la région tout en améliorant les indicateurs en termes de production et de qualité.

En termes d'investissements, M. Mimouni a indiqué qu'avec la stratégie Génération Green (2020-2030), l'Etat compte mobiliser 4,9 MMD de dirhams sous forme de subventions pour la plantation de 4 millions de palmiers d'ici 2030, dont 1,6 million au niveau des extensions, ainsi que l'installation de systèmes économes en eau et la mise en place de plus de 20 unités de valorisation de dattes.

Il a expliqué, à cet égard, que cet objectif sera réalisé grâce à un programme ambitieux et intégré axé sur la modernisation du système d'irrigation, la valorisation des dattes et la diversification des variétés.

Force est de constater que le palmier dattier et la région de Drâa-Tafilalet sont étroitement associés. Bien plus encore, la filière phoenicicole est aujourd'hui la locomotive incontestée du secteur agricole au niveau de cette région du Sud-Est marocain.