Afrique: Transport aérien - L'aéroport d'Ivato se distingue en Afrique

L'aéroport international d'Antananarivo est sacré meilleur aéroport de moins de deux millions de passagers en Afrique, selon le classement de l'Airports Council International (ACI).

Il s'agit de la deuxième récompense internationale obtenue par cet aéroport, depuis ses débuts d'activité en décembre 2021. En 2022, cette infrastructure aéroportuaire a déjà obtenu la deuxième place du prix d'excellence de la sécurité de l'ACI Afrique. « L'obtention de cette reconnaissance est un encouragement à redoubler d'efforts dans la quête de la satisfaction des passagers et de l'amélioration de l'image du premier portail de Madagascar en Afrique et dans le monde », souligne Ravinala Airports dans une publication.

Son équipe se dit déterminée à améliorer constamment les normes de service à l'Aéroport International d'Antananarivo et remercie les passagers d'avoir pris le temps de répondre aux enquêtes et d'avoir constaté les améliorations continues réalisées progressivement à l'aéroport. Par ailleurs, Ravinala Airport indique avoir été soutenu par le ministère des Transports et de la Météorologie dans sa démarche d'amélioration.

Depuis sa mise en service le 15 décembre 2021, en remplacement de l'ancien terminal connu sous le nom de l'aéroport d'Ivato, en activité depuis les années 1920, l'aéroport international d'Antananarivo s'est positionné à la pointe de la technologie et se conforme aux normes aéroportuaires internationales.

Conformité

À titre d'exemple, la mise en place d'un centre opérationnel de contrôle, depuis le début des opérations, assure une sécurité incendie connectée à la caserne des pompiers de l'Asecna, permettant de répondre rapidement et efficacement à toute situation critique. De plus, les services ont été entièrement numérisés pour la sécurité des usagers. Derrière Ravinala Airports, la gestion de la concession est assurée par un consortium composé de Meridiam, de l'aéroport international de Paris, de Bouygues et de Colas. Ce consortium opère à travers un contrat de partenariat public-privé « construction-opération-transfert » (BOT) avec l'État malgache pour exploiter, gérer et développer l'aéroport, pour une durée de 28 ans, dont trois années se sont déjà écoulées. Cette collaboration a généré des milliers d'emplois directs et indirects depuis son établissement.

Depuis ses débuts, l'aéroport bénéficie de nombreuses certifications et accréditations, attestant de sa conformité aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de qualité. Il participe aux programmes de revue d'examen de la sûreté de l'ACI et détient les certifications ISO 9001, mettant l'accent sur l'environnement et la qualité. De plus, il a reçu le prix Environment & Sustainable Development de l'ACI Afrique, l'année dernière.