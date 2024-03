Afrique de l'Ouest: Marché Obligataire - La Brvm admet à sa cote l'emprunt Fidelis Finance Cap25 7% 2023-2028

La Bourse régionale des Valeurs Mobilières (Brvm) a admis à sa côte le lundi 11 mars 2024, l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne « FIDELIS Finance CAP25 % 2023-2028 » sous le symbole FDFINBF.O1. Rapporte une note à la presse.

Cet emprunt lancé sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) par l’établissement de crédit Fidelis Finance Burkina Faso, entre septembre et novembre 2023, a permis de mobiliser 14,94 milliards de Fcfa. « Cet emprunt s’inscrit dans le cadre de notre plan stratégique CAP 2025 qui vise à terme, une transformation organique de notre société en vue de mieux accompagner le financement des Pme », a indiqué l’Administrateur Directeur général de Fidelis Finance, Dr Abdoulaye Sory.

Recevant ses hôtes du jour, Dr Edoh Kossi Amenounve, Directeur Général de la Brvm n’a pas manqué d’exprimer sa joie de voir admettre à la côte de la Brvm un emprunt du secteur privé.

En effet, l’admission à la côte de cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne constitue le seul titre obligataire du secteur privé du Burkina sur le marché, marquant ainsi le retour de ce secteur sur le marché obligataire de la Brvm depuis l’emprunt Boa Burkina 6,25% 2012 – 2017 admis à la cote le 08 Février 2013 et depuis lors radié.

« Je voudrais saluer le succès de l'emprunt obligataire " Fidelis Finance Cap25 7% 2023-2028 " qui est une affirmation de l'engagement de Fidelis Finance pour l'innovation financière et la croissance durable, comme en témoigne son objet. Je tiens donc à féliciter chaleureusement Fidelis Finance pour cette initiative audacieuse et stratégique, ainsi que tous les partenaires impliqués dans la structuration et la réalisation de l’opération, notamment IMPAXIS Securities » a-t-il indiqué Dr Amenounve.

Il a saisi l’occasion de cette cérémonie pour inviter les acteurs économiques du secteur privé du Burkina Faso et de l’Union à profiter davantage des opportunités offertes par le marché à des taux et conditions très compétitifs au regard du resserrement de la liquidité et des taux à l’échelle mondiale.

Dr Amenounve Kossi a réaffirmé l’engagement de la Brvm à accompagner ces acteurs économiques dans cette dynamique pour une mobilisation plus accrue des ressources en vue de créer les conditions d’une croissance soutenue et durable dans tous les pays de notre Union.

« En définitive, nous sommes enthousiastes quant aux perspectives offertes par la cotation de nos titres à la bourse et nous restons déterminés à maintenir la confiance de nos investisseurs en leur offrant des performances financières solides et durables. L’étape de ce jour est le début d’un processus qui nous permettra de relever le défi de l’entrée future de notre établissement de crédit en bourse » a conclu Dr Abdoulaye Sory, Administrateur directeur général de FIDELIS Finance.