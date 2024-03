Congo-Kinshasa: Cinq nouvelles locomotives diesel pour la société nationale des chemins de fer

La SNCC, société nationale des chemins de fer du Congo, vient d'acquérir cinq nouvelles locomotives diesel. La cérémonie de remise officielle présidée par le ministre du Transport a eu lieu lundi 11 mars à Lubumbashi. Ce chiffre ramène à 23 le nombre des locomotives opérationnelles, dans cette entreprise publique de transport ferroviaire.

En République démocratique du Congo, c'est le ministre du transport, Marc Ekila, qui a coupé le ruban symbolique devant des dizaines des travailleurs et des invités. Avec cette acquisition, la société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) compte désormais 23 locomotives. Même si ces chiffres sont encore loin de répondre à la demande en matière de transport des marchandises et des personnes, car pour un réel redressement de la SNCC, il faut au moins 100 locomotives et une voie ferrée en bon état.

Le directeur technique de la SNCC, Boniface Muganza, nourrit l'espoir que la situation va s'améliorer. « Pour le moment, avec le nombre réduit des locomotives et une situation assez catastrophique, nous laissons les wagons tout le long de la ligne. Avec la nouvelle acquisition, nous allons évacuer ces wagons-là et les clients seront satisfaits. Donc on va augmenter les unités de trafic », assure-t-il.

Rénover les voies ferrées

Un autre défi à relever est l'état de la voie ferrée. Sur 3 600 kilomètres, plus de la moitié est en mauvais état. Marc Ekila, ministre du Transport, en est bien conscient.

« Nous sommes en train de voir, avec le directeur général, quelles sont les voies et moyens pour améliorer progressivement la voie ferrée. C'est un défi énorme. Les équipements sont toujours pluriels, c'est-à-dire quand je parle des locomotives, de trains, je dois nécessairement avoir la voie ferrée qui va avec et nous y travaillons », a-t-il ajouté.

Aussi, la dernière acquisition d'une vingtaine des locomotives date de 2015, mais la plupart d'entre elles sont déjà tombées en panne.