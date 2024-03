Madagascar: Violences Basées sur le genre - Mialy Rajoelina appelle à l'action

L'UNFPA a remis un trophée de reconnaissance à Mialy Rajoelina pour ses engagements dans la lutte contre les VBG. Elle réaffirme sa détermination à mettre fin à ces violences.

La Première dame de la République de Madagascar, Mialy Rajoelina, incite toutes les parties prenantes à agir ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre (VBG). Elle appelle le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, les sociétés civiles, à considérer comme priorités dans leur programmation stratégique la problématique des VBG et à investir davantage pour la promotion et l'autonomisation des femmes.

«Je fais à nouveau un appel à l'action, un plaidoyer, pour qu'ensemble, nous accélérions les progrès pour les femmes et les filles. J'incite et sollicite tout un chacun à investir en faveur des femmes pour accélérer le rythme», a-t-elle déclaré hier dans son discours lors du dialogue de haut niveau sur l'investissement pour accélérer l'égalité et le genre, qui s'est tenu à l'hôtel Carlton Anosy.

Cela fait 5 ans qu'elle a fait de l'élimination des VBG et de la lutte pour l'égalité du genre son cheval de bataille. Des progrès notables ont été réalisés, notamment la mise en place d'un centre spécialisé pour la lutte contre les VBG, des formations professionnelles pour les victimes, et l'implication de la Police nationale à travers la Brigade Féminine de Proximité, de la Gendarmerie nationale, du ministère de la Justice, du ministère de la Population et des solidarités, et du ministère de la Santé publique, ainsi que de plusieurs associations, dans cette lutte. L'adoption des textes en matière de VBG a également été soulignée.

Défis majeurs

Mais la recrudescence des violences envers les femmes, l'inceste, montre qu'il faut redoubler d'efforts pour gagner la bataille. Le ministère de la Justice a rapporté cent quarante-quatre cas de viols sur enfant pendant les mois de janvier et février de cette année. Selon d'autres statistiques, une fille/femme sur quatre a été victime d'au moins une forme de violence au cours de sa vie. Les violences physiques et les violences sexuelles représentent respectivement 30 % et 14 %.

Madagascar occupe le 14e rang mondial des pays à fortes proportions de filles mariées avant l'âge de 18 ans (40,3 % des filles mariées avant l'âge de 18 ans et 12,7 % avant l'âge de 15 ans). «L'efficacité de la lutte contre les VBG et les inégalités de genre est réduite à cause des stratégies fragmentées, de la lenteur administrative, des arrangements à l'amiable pour certains cas. Les défis sont difficilement réalisables par des approches isolées, lorsque différents acteurs agissent seuls et sans coordination. La complexité de ces défis nécessite une approche holistique et intégrée, où les actions et les politiques sont mieux harmonisées pour maximiser l'impact et assurer une lutte efficace contre ces problématiques profondément enracinées dans la société», insiste la championne de la lutte contre les VBG.