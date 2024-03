Madagascar: Tourisme - Une tendance prometteuse pour les deux premiers mois

Les premiers chiffres de cette année montrent une cadence soutenue pour le nombre d'arrivées touristiques dans la Grande île. D'après le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, les deux premiers mois de 2024 ont vu débarquer vingt-deux mille touristes sur le territoire national, soit mille deux cent cinquante visiteurs internationaux en janvier et onze mille en février. Ces chiffres provisoires peuvent être consultés dans l'évolution provisoire du nombre de touristes en 2024, 2023 et 2019.

Certes, il est difficile d'entreprendre une projection. En 2019, l'on a connu des arrivées touristiques assez importantes sur une même période ; pourtant, les acteurs du secteur touristique, le secteur privé comme le ministère de tutelle, sont optimistes. Dès le début de l'année, les promoteurs de la destination Madagascar sont à pied d'oeuvre pour faire la publicité de la Grande île à l'étranger, lors de salons internationaux. C'était en janvier et en février, lors de salons à Milan ou encore à Berlin.

De leur côté, d'autres opérateurs se sont attelés à ajouter de nouveaux produits touristiques à leurs éventails. Des trails en Vélo Tout-Terrain ou encore des offres abordables pour visiter les différents sites touristiques lors de certaines occasions, ou encore la promotion du tourisme à l'échelle nationale. La panoplie est diverse. Les statistiques pour le tourisme national parlent d'elles-mêmes.

Les parcs nationaux de la Grande île ont enregistré plus de soixante-trois mille visiteurs au cours de l'année précédente, contre un peu plus de cinquante-huit mille visiteurs en 2019. Le tourisme commence à décoller, après des décennies où il a souffert de problèmes d'image mais aussi de diversité de produits. Actuellement, l'on estime que le tourisme contribue à 13% du Produit Intérieur Brut du pays, avec comme principaux atouts sa biodiversité et son patrimoine culturel.