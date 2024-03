Madagascar: 8 mars à Mahajanga - Priorité au développement de la région

Après plusieurs jours d'activités et de manifestations, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars a été clôturée par le carnaval traditionnel à Mahajanga, vendredi dernier.

Après de longues heures de procession et de défilé, de démonstrations des différentes tenues vestimentaires et de parades, toutes les participantes étaient réunies devant le siège de la chambre de commerce et d'industrie de Mahajanga, au bord de la mer. Danses traditionnelles et séries de discours ont ainsi illustré cette journée du 8 mars. Cette année, le beau temps était au rendez-vous ; dame pluie était absente à chaque date du 8 mars ces dernières années.

"Vehivavy miarina sy miray hina, firenena mandroso", tel était le thème du 8 mars. Le thème de cette année est louable car il rejoint le huitième engagement sur les femmes et les enfants, les jeunes garants de l'avenir du pays. On a besoin de femmes qui savent identifier les priorités de développement de leur région. De nombreuses femmes ont déjà le courage d'accepter et d'assumer de hautes responsabilités. Nous devons déployer des efforts pour nos droits afin de pouvoir lutter contre les violences qui pèsent sur nous », a formulé la présidente du comité de célébration du 8 mars à Mahajanga ou KB8M, Saholy Rolland. La secrétaire générale de la préfecture de Mahajanga, Mioty Andriamparany, a représenté les autorités et ouvert officiellement la cérémonie, vendredi.

"Nous sommes fiers d'être cosmopolites à Mahajanga. Les dix-huit groupes ethniques sont réunis et vous les avez tous démontrés aujourd'hui (ndlr : vendredi). Le thème de la célébration était bien adapté. Nous pouvons dire à la Première dame que dans la région du Boeny, nous sommes une élite, les femmes sont capables, solidaires, debout et prêtes à développer la région du Boeny", a déclaré le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.