Madagascar: Football / Amicaux - Un grand dilemme dans les buts

Deux nouveaux gardiens de but parmi les cinq nouvelles recrues. Le sélectionneur des Barea, Romuald Rakotondrabe, a fait appel à deux nouveaux gardiens de but parmi les vingt-deux expatriés des trente-trois présélectionnés pour les deux prochains matchs amicaux contre le Burundi et le Rwanda, les 22 et 25 mars prochains.

Le coach Rôrô a exprimé ses préoccupations concernant le compartiment des gardiens de but suite à la blessure de Zakanirina Rakotoasimbola lors des Jeux des Îles en septembre 2023, puis celle de Melvin Adrien en décembre. Nina n'a plus joué en sélection lors des deux dernières journées de la Coupe d'Afrique des Nations et des deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Nina a repris la compétition depuis début janvier lors du Grand tournoi d'Antananarivo, puis lors de la phase finale de la Coupe de Madagascar où il a été élu meilleur joueur et son club sacré vainqueur de la coupe, pour la deuxième saison consécutive. Il dispute actuellement la phase de conférence de la Pure Play Football League qui en est à sa quatrième journée. Son club, Elgeco Plus, est le leader provisoire de sa conférence. Nina a dans son palmarès la médaille de bronze au Chan, et a été élu meilleur gardien de but lors des deux dernières saisons de l'OPL, avec l'AS Adema en 2021 et sous le maillot de l'équipe du By Pass en 2022.

Test grandeur nature

Les amateurs de football ont hâte de voir sur le terrain les deux nouveaux gardiens expatriés. Le sélectionneur et son staff ont fait un bon choix en termes de gabarit pour ces deux nouvelles recrues binationales. Si Nina a 23 ans et mesure 1,93m, les deux expatriés sont encore plus grands que lui. Sonny Laiton Patrick Arotiana de l'AJ Auxerre a 24 ans et mesure 1,98m. Son club évolue en Ligue 2 et occupe la première place après la 28e journée. Il a déjà évolué en équipe de France jeunes dans les sélections U16 (2016), U17 (2017), U19 (2018) et U20 (2019). Il a joué pour plusieurs clubs à La Réunion avant de rejoindre l'AJ Auxerre.

Teva Gardies, quant à lui, a 22 ans et mesure 1,97m. Il évolue au Paris FC, en Ligue 2, classé 9e provisoire. Il a joué pour le FC Sète en National 1 en 2020, après avoir évolué à l'AS Béziers et à l'AS Porto Vecchio. Les deux matchs amicaux à la fin de mars serviront de test grandeur nature pour ces deux nouveaux gardiens de but, tout comme pour les autres nouvelles recrues.