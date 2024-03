Madagascar: Visite des croisiéristes de « peace boat » - Des sites touristiques à Isalo non accessibles

Les croisiéristes du bateau « Pacific World », transportant des touristes de l'ONG japonaise Peace Boat, qui a accosté le 5 mars à Toliara, n'ont pu accéder à des sites phares de l'Isalo.

Des sites touristiques du parc national de l'Isalo n'ont pu être visités. Des touristes coréens, faisant partie du grand voyage autour du monde avec l'ONG japonaise Peace Boat à bord du navire « Pacific World », ont été quelque peu déçus. Un groupe de touristes a choisi de visiter le parc national de l'Isalo dès que leur croisière a accosté au port de Toliara le 5 mars. « Nous avons accompagné trente-trois touristes de nationalité coréenne, pour la plupart, au parc de Zombitse-Vohibasia et à Ranohira pour visiter le parc national de l'Isalo. Mais le mauvais temps a grandement gâché nos journées », raconte Francis Berkley Zafindrazany, guide touristique.

La piscine naturelle du parc de l'Isalo a été difficile d'accès et surtout à risque en raison des pluies qui se sont abattues les 5 et 6 mars. Des torrents peuvent survenir et provoquer des accidents. « La fenêtre de l'Isalo a été également ratée lors de ce périple, toujours en raison du mauvais temps qui a compliqué l'accès », ajoute le guide. La sculpture naturelle en roches en forme de fenêtre se trouve à 17 km de Ranohira et elle est particulièrement jolie au coucher du soleil. Mais malheureusement, les touristes n'ont pu voir ni le soleil ni la fenêtre. « Ils ont quand même pu prendre des photos devant la sculpture de la reine de l'Isalo sur la RN7 », souligne la source.

Lémuriens

La première destination des touristes de « Peace Boat » au départ de Toliara était le parc de Zombitse-Vohibasia, situé à 135 km au nord de Toliara. « Ils ont particulièrement apprécié les baobabs et les lémuriens Sifaka. Ils n'ont pas voulu partir quand ils ont vu les animaux. Ils voulaient rester les contempler pendant des heures », explique Francis Berkley Zafindrazany. Les touristes étaient particulièrement émerveillés en apprenant leur mode de vie et stupéfaits du fait que c'est une espèce endémique et en danger critique d'extinction. Les deux heures de visite ont été trop courtes pour le groupe de touristes coréens composés d'enfants, de jeunes et de moins jeunes.

« Malgré les contraintes dues au mauvais temps qui nous ont empêchés d'aller voir des sites de renom à Isalo, nous avons quand même obtenu un retour positif de la part des touristes croisiéristes », se félicite le guide. Les touristes sont revenus à Toliara le 6 mars dans l'après-midi et ont fait un tour au marché aux coquillages au jardin de la mer de Toliara où ils ont pu acheter des produits artisanaux. Les vingt-quatre heures d'accompagnement ont été bénéfiques pour les guides touristiques et les loueurs de voiture, dont la prestation n'est pas des moindres.