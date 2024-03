Ile Maurice: Vers la fin du procès de Yogida Sawmynaden

Le procès intenté à Yogida Sawmynaden dans l'affaire de Constituency Clerk a connu une nouvelle journée d'audience hier, avec la présentation de quatre témoins par l'accusation. Plusieurs documents ont été soumis en cour, démontrant que l'ancien ministre du Commerce avait employé Simla Kistnen en tant que Constituency Clerk de janvier à juillet 2020.

Après la présentation de ces quatre témoins, le bureau du Directeur des poursuites publiques a bouclé sa présentation de preuves hier. La défense commencera à présenter son cas ce vendredi 15 mars. Avec la vitesse à laquelle le procès progresse et les audiences fixées chaque semaine, il est possible qu'il soit bouclé dans environ deux semaines.

À la barre des témoins, l'ancienne Clerk de l'Assemblée nationale, Bibi Safeena Lotun, a confirmé que plusieurs paiements avaient été effectués au ministère du Commerce par l'Assemblée nationale, pour le compte de Simla Kistnen en tant que Constituency Clerk. Des documents de la Mauritius Revenue Authority ont également été produits à cet effet. Bibi Safeena Lotun a produit des documents dans ce sens.

Un autre témoin, Neelavadi Ramasamy, Assistant Manager des opérations financières au ministère du Commerce, a également confirmé l'emploi de Simla Kistnen en tant que Constituency Clerk. Elle a présenté un formulaire de Constituency Clerk Declaration Form signé par l'ancien ministre Yogida Sawmynaden le 28 janvier 2020, comportant le nom de Simla Kistnen. En réponse aux questions de Me Raouf Gulbul, le témoin a également mentionné que Yogida Sawmynaden avait notifié le ministère le 20 juillet 2020 que Simla Kistnen n'était plus sa Constituency Clerk. Deux autres témoins, Prakash Bissessur et Anne Marie Bernadeth Niclair, Assistant Managers des opérations financières respectivement à l'Assemblée nationale et au ministère des TIC, ont été appelés à la barre pour expliquer les procédures entourant les paiements de salaire d'un Constituency Clerk.

Après la présentation de ces quatre témoins, l'accusation a mis fin à sa présentation de preuves hier. La défense commencera à présenter son cas ce vendredi 15 mars. Me Gulbul prévoit d'appeler trois témoins, un représentant de la HSBC, le Master and Registrar de la Cour suprême et un représentant de la cour de district de Port-Louis. On ne sait toujours pas si Yogida Sawmynaden sera appelé à témoigner.

L'ancien ministre, qui plaide non coupable, fait face à deux accusations formelles, soit «Forgery in a Private Writing» et «Making Use of a Forged Private Writing», sous diverses sections du Code pénal. À ce rythme et compte tenu des audiences programmées chaque semaine, il est possible que le procès se termine dans deux semaines. Avec les témoins de l'accusation ayant déjà été entendus et la défense prévoyant de présenter son cas à partir du vendredi suivant avec seulement trois témoins considérés comme des short witnesses, le procès semble bien avancé.