Ethiopie: Le premier forum d'affaires Ethio-Malte a débuté.

<strong>Addis Abeba, — Le premier Forum des affaires Ethio-Malte a débuté à Addis-Abeba.

Le forum des affaires est organisé conjointement par la Commission éthiopienne d'investissements, la Chambre éthiopienne de commerce et d'industrie et Malta Trade.

Le ministre d'État des affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, l'ambassadeur de Malte en Éthiopie Ronald Micallef, la commissaire de la Commission éthiopienne d'investissements, Hana Arayaslase, la Chambre éthiopienne de commerce et d'industrie et des responsables commerciaux maltais et d'autres ont participé au forum.

Il a été indiqué que les membres de la délégation commerciale de Malta Trade sont engagés dans les domaines de la fabrication, du tourisme, du commerce, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la santé, de l'éducation et d'autres domaines.

Il a été souligné que le forum vise à renforcer les relations économiques entre l'Éthiopie et Malte et contribuera à promouvoir les options commerciales et d'investissement de l'Éthiopie.