Tunisie: Regard sur la ligue 2 - La JSO ne fait pas de cadeaux!

Les Verts font pâle figure. Jendouba marque le pas mais garde la main.

Que d'enseignements en marge de la 18e ronde de la Ligue 2. Surpris à l'Ariana, le CSHL se retrouve freiné et même distancé pour le plus grand bonheur des deux meneurs, Jendouba et la JSO. Le leader jendoubien a, quant à lui, été accroché à Radès mais garde la main. Cependant, la force pétillante du groupe s'appelle la JSOmrane. El Omrane ne fait pas de cadeaux, comme en atteste la correction infligée à Kalaâ Sport (4-0). Voilà pour la situation d'ensemble du groupe A.

Dans le grand Tunis, la leçon infligée par la JSO à Kalaâ a donc tourné à la démonstration. El Omrane a cependant mis trente minutes pour allumer la première mèche par Hamza Rebaï, puis par Ali Machraoui et l'incontournable Chiheb Zoghlami avant que Mohamed Sebaïi ne s'illustre par un auto-goal. A noter que tous ces buts sont intervenus avant la 50e minute de jeu ! Donc ensuite, la JSO a mis la pédale douce et a géré.

Coup d'éclat à l'Ariana. Les Arianais de l'ASA sont venus à bout d'un gros morceau, le CSHL. Lors de ce match, la force de caractère de l'ASA a prévalu avec une courte «remontada» signée Seif Saâdaoui et Aziz Mejri, juste après l'ouverture du score du hammam-lifois Iheb Jarraya. Les Verts marquent donc le pas alors que l'ASA rend un précieux service au duo Jendouba-JSO. Passons maintenant au pied du podium où l'ESHS s'est mise à l'abri au classement après sa victoire à Tabarka. Là aussi, si le CST a débloqué le score par Khaled Boussaidi, il va s'exposer au retour en force de l'Espoir avec deux buts signés Nour Mani et Taher Hammouda.

Enfin, toujours à propos du groupe A, volet ventre mou et magma du classement, le SCBArous, lanterne rouge, a été battu d'une courte tête par l'Asoe suite à un but d'Ahmed Jaouadi. Dans le même temps, la JSK continue de «creuser», accusant le coup à Hamda Laouani face aux Sahéliens du CS Msaken après un but d'Oussema Zarg Laâyoun. Les Aghlabides sont 7e au classement alors que Msaken grimpe à la 9e place sur l'échiquier du groupe A.

Zarzis corrige et écarte les Chebbiens

Dans le groupe B, volet hautes sphères, l'ESZ a relégué le CS Chebba à neuf longueurs après sa victoire contre ce même adversaire. La Zliza, à son tour, a enfoncé un peu plus l'AS Jelma, alors que la Stayda n'a pas réussi à gagner à Kerkennah. En haut de l'affiche, le quatuor ESZ-ASG-SG-CSC mène le bal et distance confortablement le peloton du groupe. Passons aux buteurs à présent. A Zarzis donc, l'Espérance locale s'est montrée insatiable à la réception du Croissant Chebbien.

Achraf Jabri, Nader Gara, Nacef Atoui et Younès Rached ont concrétisé la supériorité de l'ESZ, alors que le CS Chebba n'a sauvé l'honneur que grâce à un auto-goal de Mohamed Yassine Arayedh en fin de match. Toujours avec le podium, la force tranquille de l'AS Gabès a eu raison de Jelma. Ahmed Hetiwech et Iheb Ben Amor ont fait la différence. A Kerkennah, la rencontre OCK-SG a valu le détour par son intensité et cette incertitude autour du match jusqu'au bout.

Ainsi, la Stayda a cru trop en la victoire après des buts d'Ahmed Hosni et Mohamed Amine Khadhraoui. Cependant, vers l'heure de jeu, l'insulaire Wael Ferjani a sonné le réveil de l'OCK, puis a remis ça cinq minutes plus tard. Un doublé qui permet à l'OC Kerkennah de garder la distance avec la zone rouge. A Mahdia, les Fatimides ont enfoncé davantage l'Olympique Medenine, avant-dernier. Là aussi, le retour de manivelle a été fatal lors de ce match: si Khaldoun Mansour a ouvert la marque pour le COM, Aziz Mhamdi et Oussema Mallat ont par la suite conclu pour l'EMM.

Enfin, outre le nul vierge peu glorieux du COM, dans son fief face à Réjiche, lanterne rouge du groupe, Rogba semble s'essouffler et n'arrive plus à tenir la cadence. Chez le Sporting de Moknine, l'autre équipe de Tataouine, a cédé sur deux coups de boutoir signés Mohamed Askri et l'inévitable Zied Soussi.