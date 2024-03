Tunisie: L'ESS perd encore une fois contre l'EST - Une équipe sans âme !

Ni individualités, ni métier, ni moral, cette Etoile a répété les mêmes erreurs pour concéder une énième défaite devant l'EST. Un avenir flou !

Le départ de Ahmed Ajlani est-il le facteur qui va changer la morose réalité de l'Etoile? Certainement pas. L'ex-entraîneur étoilé a débarqué dans un épisode triste et sensible d'une ESS qui a perdu son billet aux quarts de finale de la Ligue des champions et qui vit une grave et lourde crise financière.

Othmane Jenayeh, celui qui a repris l'Etoile dans une mauvaise posture l'année dernière pour réussir à rafler le titre de champion, est le même qui a fait appel à Ahmed Ajlani après avoir limogé Imed Ben Younès (après coup, ce fut une erreur fatale). Il pensait trouver en lui un technicien d'expérience et l'enfant du club (on apprend qu'il était bénévole), mais les calculs de Othmane Jenayeh étaient faux. Ajlani, loin des terrains tunisiens depuis longtemps, ne pouvait rien donner parce qu'il était lui-même mal inspiré et incapable de trouver la bonne formule.

Son départ n'est pas le fond du problème, les choses sont plus sérieuses et plus compliquées que l'on pense. C'est un problème de joueurs (déficit technique et manque de personnalité), d'encadrement, d'ambiance, de mental fragile et aussi de mauvais choix. Car face à l'EST, et pour la énième fois, l'Etoile n'a pas su gérer son match. En ratant quelques occasions en or, l'Etoile, accablée par l'ascendant de l'adversaire dans les confrontations directes, n'a pas exploité son moment fort tel que la manière dont le coup franc de Oussama Abid a été botté au début du match (ça dit tout sur sa personnalité !) ou l'occasion de Louay Ben Hassine.

Et au fur et à mesure que le match avançait, l'EST gagnait plus de duels à l'entrejeu. Et sans être dans un grand jour, cette EST a su marquer, profitant du désarroi de la défense de l'Etoile. Un axe à trois joueurs et un but facile comme ça, cela prouve que l'ESS n'a pas su gérer son match. Et également, après le but encaissé, aucune réaction, mais juste des balles longues balancées à l'aveuglette. Ajlani avait beau changer son onze-type, mais pas d'effet. Avec une paire offensive aussi faible et mal inspirée composée de Bongonga et Jartila, l'Etoile ne pouvait pas perturber l'EST. Cette sixième défaite en 14 mois est révélatrice de l'infériorité de l'Etoile chaque fois qu'elle joue face à l'EST. Une série alarmante et un état des lieux consternant pour un tenant du titre qui n'a pas su rester dans son palier.

Et maintenant ?

Le public de l'Etoile a raison de s'en prendre aux joueurs qui n'avaient pas d'âme et qui manquaient d'amour-propre. Ce public qui ne peut plus supporter ce drame qui dure depuis des mois, sans le moindre signe de relance. Sans oublier un gouffre financier contraignant dont le public et les mécènes étoilés tentent de s'en sortir au risque de subir des sanctions et une interdiction de recrutement.

Et le plus important, quel entraîneur pour reprendre des joueurs K.-O. et incapables de se débrouiller sur un terrain ? C'est que ces mêmes joueurs ont raflé le titre, mais c'était avec un Faouzi Benzarti qui les matait et dirigeait avec autorité. Maintenant, les mêmes joueurs se trouvent perdus, inefficaces, déboussolés et surtout «indifférents» à la gravité de la situation. Ce n'est pas seulement un bon entraîneur qui va «réveiller» ces joueurs, c'est aussi plus de tranquillité et de disponibilité des dirigeants pour se reprendre vite. Mais avec cette mauvaise qualité de jeu, et ces faibles individualités, l'ESS a-t-elle vraiment des chances de se rebiffer ?