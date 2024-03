Afrique: Au fait du jour - De l'utilité des Jeux continentaux

Bien sûr que ces Jeux sont utiles. Mais en fait, c'est de leur fréquence qu'il s'agit et des dates retenues pour leur organisation. Leur création a été un événement qui a été salué par tous ceux qui avaient intérêt de les voir se dérouler, comme par ceux qui craignaient qu'ils viendraient --un jour--marcher sur les plates-bandes des autres grandes manifestations internationales.

Les observateurs avertis savaient que l'on avait réveillé un géant qui dormait. Les Africains, du nord au sud, en passant par l'est ou l'ouest, avaient des qualités naturelles à en revendre et malgré l'absence d'infrastructures et de techniciens qualifiés, se sont vite imposés. Mieux que cela, ils ont rapidement rattrapé une bonne partie de leur retard et sont devenus une terre de découverte de talents. Il n'y a pratiquement plus de sports où les Africains n'ont pas leur mot à dire.

Mais, et il y a un mais, les «employeurs», sont en général de l'autre côté du continent à quelques exceptions près. Ces employeurs ou ces terres d'accueil, qui naturalisent bon nombre d'entre eux pour avoir des médailles, imposent des dates d'organisation qui laissent à désirer.

Les milliards brassés l'exigent ; il a fallu combattre pour aligner un certain nombre d'événements pour que chacun y trouve son compte. Et encore, certains clubs menacent leurs joueurs et leur soufflent qu'ils risquent de perdre leurs places au retour. D'autres, une fois leur place acquise, lèvent le pied et présentent un visage différent de celui qu'ils offrent au service de leurs clubs. Nous en savons quelque chose.

Pour ces Jeux d'Accra, leur date, toute proche des Jeux Olympiques de Paris, gêne et pose problème. La Tunisie, par exemple, n'a pu mobiliser un certain nombre de ses meilleurs éléments. Le «sport business » a été le plus fort et il fallait organiser à tout prix, même en sacrifiant quelques noms sur l'autel de ces engagements qui ne tiennent aucunement compte des intérêts de ces jeunes d'élite.

Dans les sports de combat, il y a toujours des risques comme en boxe où un pugiliste n'est jamais à l'abri d'un KO ou un judoka qui se trouverait lésé par une blessure qui exige un temps plus ou moins long pour se remettre et revenir au haut niveau. C'est la raison pour laquelle il faudrait que l'on se fixe des choix et que l'on établisse un ordre de priorité en fonction des dates et des engagements des athlètes.

Véritable vitrine pour les jeunes qui promettent, les Jeux continentaux sont extrêmement importants mais ils doivent être tout d'abord réguliers et non pas décalés pour des raisons multiples qui dérangent et bouleversent les calendriers.

Rappelons que ces Jeux d'Accra étaient programmés pour... 2023.