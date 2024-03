Cameroun: Nkoabe se dote d'un parcours de golf dernier cri

Une cérémonie d'inauguration a eu lieu à cette occasion ce 10 mars en présence de nombreuses personnalités.µ

C'est une agitation rarement vue à Nkoabe, arrondissement de Ngomedzap département du Nyong et So'o. Un important défilé de haute personnalité venu spécialement ce dimanche 10 mars pour l'inauguration du tout nouveau Golf club de Nkoabe. Devant les membres du gouvernement, du parlement et autres personnalités, le ministre du travail et de la sécurité sociale, promoteur du club a tenu à exprimer sa fierté au moment où son projet se concrétise : « ce projet qu'on inaugure aujourd'hui est issu de 4 ans de dur labeur que vous verrez sur ce parcours de 3950 mètres fait à 95% à la main par des jeunes élèves accompagnés de quelques ouvriers» poursuivant son allocution, le ministre a tenu à remercier tout particulièrement son épouse ainsi que le chef de l'état : « si le projet a pu être réalisé c'est d'abord grâce à cette route Yaoundé-Kribi que le président Paul BIYA a décidé de réaliser dans cette région et qui met le golf à juste 1 heure de Mbankomo. Un hommage lui en a été rendu». Est ensuite venue l'heure de la signature du contrat qui cède au représentant du club de golf de Nkoabe le droit d'exploitation du parcours.

Un grand service rendu au golf

Invité à prendre la parole à son tour, le ministre des sports Narcisse MOUELLE KOMBI a salué l'initiative du promoteur de ce parcours de golf couplé au désir de détection des jeunes golfeurs talentueux dans le Nyong et So'o. Un travail commencé il y a 3 mois et qui a atteint son point culminant avec l'organisation d'un tournoi de golf pour les juniors débuté la veille de l'inauguration officielle du parcours et qui s'achevait le jour même. « Avec la construction du parcours de Nkoabe, il est certain que la pratique du golf va se démocratiser (...) il est louable qu'un tel parcours soit destiné à la détection et à la valorisation des jeunes talents» a expliqué le patron des sports, rappelant comme son prédécesseur que le golf sera présent aux jeux olympiques de Paris en juillet 2024. La coupure du ruban qui marque l'inauguration officielle suivie de la visite du parcours a été le point culminant de la cérémonie. La remise des récompenses aux vainqueurs des tournois junior et senior ont servi de clôture de la cérémonie et d'ouverture officielle et définitive du parcours de golf de Nkoabe qui devient officiellement le cinquième parcours de golf que compte le Cameroun.

Le ministre des sports Narcisse MOUELLE KOMBI a coupé le ruban symbolique à Nkoabe