Cameroun: Il y avait quoi avant ? Le ministre célestine ketcha courtés regrette des interprétations erronées

Il y avait quoi avant ? Cette question anodine lancée à Maroua dans l'Extrême Nord du Cameroun par Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain Célestine Ketcha Courtes continue de faire des vagues sur la toile, les plateaux de télévision et les chaines de Radios aussi bien que dans les quartiers et les lieux huppés. Donnant lieu à des interprétations diverses. Sur le sujet, nous avons reçu des services du ministre un communiqué de presse. Dans le souci d'équilibrer l'information, nous proposons in extenso ce communiqué.

« Un clip vidéo relatif à la mission qu'elle a effectuée le 05 Février 2024 à Maroua dans le Cadre de l'inspection de l'exécution des projets du CD2 Urbain, et devenu virale dans les réseaux sociaux, suscite des interprétations et réactions en déphasage avec l'objet et le contexte.

Madame le ministre tient par conséquent à préciser qu'il s'agit d'un extrait vidéo savamment découpé de son intervention pendant le débriefing organisé à l'issue de cette visite. Elle insiste sur le fait que le contexte était relatif à l'état de la voirie avant le démarrage du programme C2D capitales régionales dans cette localité. En effet, de façon précise, madame le ministre invitait les populations à comprendre que la modernisation des villes Camerounaises y compris Maroua préoccupe le Chef de l'Etat.

%

L'extrait « il y avait quoi avant ? » utilisé par les activistes manipulés par des personnes tapies dans l'ombre se réfère uniquement à la situation de la voirie avant le début des travaux instruits par le Chef de l'Etat. Il y a lieu de rappeler, pour s'en féliciter, que ces travaux concernent la réhabilitation de plus de 25 km de voirie à Maroua dans le cadre Programme C2D, du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) en coopération avec la Banque mondiale et du Budget d'investissement public du MINHDU.

Native de Maroua, DJAKAADA du Lamidat de Maroua, elle rassure les populations sur le prix qu'elle accorde à la mise en oeuvre du Programme CD2 Capitales-Régionales à Maroua, dans le respect des normes, conformément aux études et suivant les prescriptions du Marché.

Madame le ministre rappelle que conformément aux prescriptions formulées au terme de sa récente mission, l'entreprise devra reprendre toutes les zones présentant des imperfections. Il est prévu un suivi trimestriel pour vérifier la bonne tenue de l'ouvrage et y apporter éventuellement les corrections avant la réception définitive prévue après un an. Il s'agit du reste d'un processus normal dans l'exécution des projets de travaux.

En regrettant la désinformation et les interprétations erronées qui entourent ce clip vidéo, madame le Ministre invite l'ensemble des populations à rester mobilisées pour une parfaite mise en oeuvre de ces projets urbains si chers au Président de la République S.E.M Paul BIYA ».