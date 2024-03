Tunisie: Autonomisation socioéconomique des femmes - Du gagne-pain au leadership

On célèbre, le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme. Cette fois-ci, elle rime avec réalisations et success stories. Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées oeuvre depuis deux ans pour l'autonomisation socioéconomique des femmes et des filles via la mise en place d'un plan national de promotion et d'appui au leadership féminin.

L'objectif d'un tel plan étant de soutenir les femmes, de différents niveaux d'instruction et des milieux, dans leur lutte pour une vie meilleure, fondée sur les principes du mérite, de l'égalité des chances et de la contribution effective au développement durable.

Aussi la célébration de ladite journée a-t-elle été l'occasion pour le ministère et ses partenaires, dont les principaux bailleurs de fonds, à savoir la BNA et la BTS, d'informer le public sur les résultats des programmes en vigueur. Il faut dire que le plan national comprend plusieurs programmes destinés, chacun, à une catégorie sociale féminine bien déterminée. Chiffres à l'appui, le programme « Ra-idet » pour la promotion du leadership féminin en est le plus imposant. En effet, il a été lancé le 8 mars 2022, mettant à la disposition des femmes et des filles désireuses de créer leurs PME ou d'élargir le champ de leurs projets respectifs les moyens nécessaires à cet effet.

%

Si le ministère de tutelle se charge de l'autofinancement des projets admis, la BNA ou la BTS assurent, quant à elles, l'octroi des crédits. Présentant les résultats de « Ra-idet », Mme Amel Belhaj Moussa, ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, a indiqué lors de la journée nationale d'information sur les programmes d'autonomisation des femmes et des filles, organisée le 8 mars 2024, au Palais des Congrès à Tunis, que ledit programme a permis de financer 3.679 projets grâce à un fonds public de l'ordre de 36MD, permettant ainsi la création de pas moins de 5.605 postes d'emploi.

Il est bon à savoir que 54,6% des bénéficiaires du programme « Ra-idet » sont diplômées de l'enseignement supérieur et que 78,2% sont âgées entre 18 et 45 ans. « Il est impératif de redoubler d'effort pour réduire la vulnérabilité socioéconomique en tablant sur le rôle que joue la femme aussi bien dans l'économie nationale que dans le leadership. Aussi, avons-nous signé le 23 février 2024, deux documents annexes aux conventions entre le ministère et les deux bailleurs de fonds partenaires, à savoir la BNA et la BTS pour hisser le plafond du financement à 200.000 dinars, afin de soutenir davantage les projets féminins agricoles », a indiqué la ministre.

Béja, Ben Arous et Tunis en tête de liste

A son lancement, le programme « Ra-idet » avait réussi à financer des projets au profit de mille bénéficiaires. La création, le 10 août 2022 du site web, a facilité la réception des dossiers et leur gestion en toute transparence. Aujourd'hui, 15.000 dossiers sont dans l'attente d'une suite favorable dont 12.000 sont en cours d'accompagnement. Il est à souligner que la répartition des fonds a permis la distinction de six gouvernorats, soit Béja avec 353 projets financés, Ben Arous 290 projets financés et Tunis (282). Les projets financés à Kasserine ont nécessité une enveloppe de l'ordre de 2,1MD ; ceux de Sidi Bouzid 1,9MD et ceux de Gafsa 1,83MD.

Autonomiser la maman pour sauver l'enfant !

Outre le programme « Ra-idet », le ministère s'engage sur plusieurs pistes pour lutter contre la pauvreté. Ainsi, un programme a été consacré à l'appui des familles nécessiteuses, soit 2.700 familles bénéficiaires. «Nous avons aussi établi un programme d'appui aux mères des enfants menacés par l'abandon scolaire suite aux difficultés économiques, dont ils sont victimes.

L'autonomisation économique des mamans constitue un moyen efficient de lutte contre l'abandon scolaire, la dislocation des familles et les comportements à risque », renchérit la ministre.

De plus une enveloppe de l'ordre de 13,5 MD a été déployée pour aider pas moins de 2.969 familles à créer des sources de revenus.

Ce programme a permis la création de 1.091 projets féminins. Cette année, et afin de venir en aide à un plus grand nombre de familles, voire d'élèves menacés par l'abandon scolaire, les fonds alloués audit programme seront doublés, soit de 4MD à 8MD.

Parlons-en ainsi, le ministère de tutelle a, par ailleurs, mis en place, l'an dernier, un programme spécialement conçu pour soutenir les femmes actives dans le milieu agricole. Cette expérience pilote avait été lancée au profit d'une centaine de femmes provenant de Kairouan et de Sidi Bouzid et qui travaillent moins de 180 jours par an.

Mme Wejdane Ben Ayed, chargée de la gestion de la direction générale de la femme et de la famille, a rappelé que 43% de la population active dans le secteur agricole sont des femmes. « Nous savons tous que les femmes dans le milieu rural sont dans le besoin d'être soutenues et accompagnées, afin de relever les défis. Le présent programme vise à les aider à monter des projets de valorisation des produits locaux via des crédits plafonnés à 10.000 dinars. Nous comptons généraliser cette expérience pilote en incitant les femmes à passer du concept de gagne-pain à celui du leadership », a-t-elle indiqué.

Au programme d'appui aux femmes actives dans le secteur agricole s'ajoute celui d'appui à l'implantation des groupements agricoles féminins. Ce dernier a permis, jusqu'à nos jours, la création de 31 groupements. Le ministère a signé des conventions de partenariat avec les supermarchés pour faciliter la commercialisation des produits. Par ailleurs, le programme « Samida » de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles garantit, actuellement, l'appui à une centaine de femmes victimes de violence. Le taux de réalisation des objectifs relatifs à l'autonomisation économique des femmes pour l'année 2023 s'élève à 100%. Un exploit qui permettra de hisser les fonds destinés à cet effet pour la présente année à 73% et de répondre favorablement à un plus grand nombre de demandes.