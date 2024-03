Madagascar: Connectivité - Airtel Madagascar façonne la connectivité très haut débit

Une révolution en marche. Hier, à son siège à Ankorondrano, Airtel Madagascar a annoncé la mise en place de son nouveau produit, Airtel Satellite. Ce produit permettra à la population malgache de bénéficier d'une connectivité à très haut débit, même dans les zones reculées.

Faisant suite à des tests effectués en Afrique du Sud en septembre 2023, Airtel Africa annonce le déploiement des services Internet par satellite sur les quatorze marchés de sa présence, en commençant par Madagascar.

Concrètement, « Airtel s'est associé à un fournisseur d'internet par satellite en orbite terrestre basse, pour développer Airtel Satellite. Une solution compacte et puissante garantissant aux utilisateurs un accès internet ultra-rapide et stable, n'importe où et n'importe quand, même dans les régions les plus éloignées », a expliqué Santatriniaina Randriamanana, enterprise sales director d'Airtel Madagascar.

Cette innovation intervient dans un contexte marqué par la forte demande en connectivité à haut débit et l'accélération de la transformation numérique sur le continent africain. Ainsi, Airtel complète son catalogue avec une nouvelle offre de connectivité sécurisée et de qualité pour les entrepreneurs, les Petites et Moyennes Entreprises, les multinationales, les organisations non gouvernementales et les établissements publics de Madagascar.

« Avec une disponibilité de service maximale et une garantie de connectivité ininterrompue, Airtel Madagascar s'inscrit dans le futur et met sur le marché un service de connectivité à très haut débit, à faible latence et hautement résilient », a souligné Anne Catherine Tchokonté, directrice générale d'Airtel Madagascar, en marge de la conférence de presse d'hier.