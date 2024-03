Afrique: Jeux africains - Les haltérophiles raflent trois médailles d'or

En attendant l'entrée en lice des autres haltérophiles malgaches, Eric Herman Andriantsitohaina a placé Madagascar à la sixième place grâce à ses trois médailles d'or.

Enfin, Madagascar a ouvert son compteur en or à la XIIIe édition des Jeux africains qui bat son plein actuellement à Accra, Ghana. Depuis dimanche dans la discipline de l'haltérophilie, Eric Herman Andriantsitohaina a remporté trois médailles d'or pour la Grande Île.

Évoluant dans la catégorie des -55 kg, Eric Herman Andriantsitohaina a remporté les trois premières médailles d'or et place Madagascar à la sixième place du classement provisoire : dix médailles dont trois en or, une en argent et six en bronze. Les spectateurs venus à la salle du GCB de l'université du Ghana avec les cris de soutien des Malgaches ont été éblouis par l'aisance technique et la force dévastatrice d'Eric Herman Andriantsitohaina qui vient de montrer encore une fois qu'il est le maître incontesté de sa catégorie en Afrique.

Petit en taille mais avec sa force herculéenne, Eric Herman Andriantsitohaina a soulevé la fonte de 96 kg à l'arraché suivi par le Mauricien Emile Wilhem Gwendal qui a soulevé 91 kg pour la médaille d'argent. L'Ougandais Davis Nyioyita a remporté le bronze en soulevant 90 kg.

Relève assurée

En épaulé-jeté, Eric Herman Andriantsitohaina a remporté la deuxième médaille d'or en dominant de très loin la concurrence en soulevant 135 kg, plus de 15 kg de son premier poursuivant l'Ougandais qui a soulevé 120 kg pour la médaille d'argent. Le Nigérian Roi Kalu s'est adjugé le bronze avec un poids de 115 kg à l'épaulé-jeté.

Pour un total olympique de 231 kg, Eric Herman Andriantsitohaina a remporté sa troisième médaille d'or devant l'Ougandais Davis Nyioyita avec un poids de 120 kg soulevé, synonyme d'une médaille d'argent. Le Nigérian Roi Kalu s'est emparé du bronze avec son total olympique de 203 kg.

Chez les dames, deux haltérophiles ont remporté une médaille d'argent et trois de bronze. Dans la catégorie des -49 kg, Sabrina Andriamitantsoa s'est offert une médaille d'argent et deux de bronze. Elle a remporté l'argent au total olympique avec 140 kg soulevés et les deux bronzes en arraché (60 kg) et en épaulé-jeté (80 kg). Fabia Andriamitantsoa a remporté une médaille de bronze en épaulé-jeté après avoir soulevé la barre à 67 kg.

Après sa victoire, Eric Herman Andriantsitohaina se dit satisfait et vise déjà un autre objectif.

« Je suis content de mes résultats car l'objectif premier est de remporter les trois médailles d'or et c'est une mission accomplie. À l'arraché, je me suis un peu déconcentré. Je suis maintenant âgé de 33 ans et mon prochain challenge est de remporter une médaille en Coupe du Monde, c'est très difficile mais on verra ».

Rosa Rakotozafy, directrice générale des sports, a déclaré : « Le résultat est encourageant. La présence des jeunes athlètes présage un bel avenir, une relève assurée pour le sport malgache et l'État est là pour les soutenir».