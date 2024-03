Madagascar: Mahajanga - Reconstruction de cinq kilomètres de route en goudron

Les infrastructures routières dans la ville de Mahajanga se trouvent dans un état désastreux, notamment depuis la période des pluies de janvier et février.

Le projet présidentiel de reconstruire une portion de route en goudron longue de cinq kilomètres dans la commune urbaine de Mahajanga a été dévoilé par le directeur régional des travaux publics Boeny, Petera Bien-Aimé Raherinirina.

Accompagné de quelques ingénieurs des Travaux publics, le directeur régional a fait part de ce projet au gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, jeudi dernier au bloc administratif à Ampisikina.

« Le projet de reconstruire les routes goudronnées en détérioration concerne les provinces et les chefs-lieux de district. Selon les directives du ministre, une consultation des avis du gouverneur est nécessaire pour déterminer les axes prioritaires. À l'issue de cette entrevue, une descente sera effectuée immédiatement sur les axes à reconstruire, ce, afin de présenter en avance le dossier au niveau du ministère », a expliqué le directeur régional des Travaux publics.

« La majorité des infrastructures routières de la ville de Mahajanga est très endommagée. De nombreuses portions nécessitent des travaux d'urgence de réhabilitation. La direction générale des TP a déjà donné son accord pour les travaux. Le projet de reconstruction sera réparti sur les axes très détériorés et très fréquentés, et non pas sur un seul axe. Je vous confie tous les aspects techniques, l'important est la réalisation des travaux», a déclaré le gouverneur.

À la suite de la reconnaissance des lieux, un rapport sera remis au gouverneur pour pouvoir élaborer le devis.

Les axes les plus fréquentés et en état de délabrement se situent surtout à Manjarisoa, route nationale n°4, et menant vers Antanimasaja, Tanambao Sotema et jusqu'à Antanimalandy, vers la sortie de la ville de Mahajanga.

Des embouteillages monstres sont observés sur cette partie de la ville, surtout aux heures de pointe. Les taxis-brousse des zones nationales empruntent aussi cette voie et mettent plus d'une heure pour sortir de la ville le soir. La distance ne fait que huit kilomètres de la gare routière nationale jusqu'à Belobaka. De nombreux nids de poule remplissent la chaussée.

L'axe routier à partir de Mahavoky atsimo, au croisement du bloc administratif menant vers la Cour d'Appel, en passant par le siège de la logistique pétrolière à Antsahavaky, et devant le lycée technique, est également ravagé par les pluies. Il est très difficile d'y rouler en raison des trous profonds remplis d'eau stagnante.