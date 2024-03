Tunisie: Trois projets de films tunisiens parmi 14 projets en compétition pour les prix des Journées de l'industrie du MAFF en Suède

Tunis/Tunisie — TUNIS,12 mars (Rédaction TAP)- Trois projets de films tunisiens de Moncef Dhouib, Sarra & Ibstissem Labidi et Nejib Kthiri & Afef Ben Mahmoud , sont parmi 14 projets issus de 14 pays différents, sélectionnés à la 10ème édition des Journées de l'Industrie du MAFF (MAFF Industry Days - MID) organisées dans le cadre du Festival du Film Arabe de Malmö, en Suède.

Les Journées de l'Industrie du MAFF sont programmées du 23 au 26 avril 2024 en marge du Festival du Film arabe de Malmö (MAFF) qui aura lieu dans sa 14ème édition du 22 au 28 avril dans la ville suédoise de Malmö.

Des prix en espèces et des récompenses en nature seront attribués aux lauréats lors de cette 10ème édition des MID. Le programme de subventions MID a pour objectif de renforcer les initiatives cinématographiques exceptionnelles et d'encourager les collaborations entre la Suède et les pays arabes.

Les projets de films retenus ont été choisis parmi 38 candidatures de 16 pays. Ils concourent dans trois catégories, à savoir les longs et courts métrages en phase de développement et les projets en post-production.

La catégorie des longs métrages de Fiction en Développement est composée de 5 projets de films parmi lesquels figure un projet tunisien, « Tkallem » de Nejib Kthiri à la réalisation. Ce projet sera coproduit entre la Tunisie, le Royaume-Uni et la Suède, par Ian Henry et Afef Ben Mahmoud et Sean Wheelan.

Dans la Plateforme de post-production à laquelle figurent 6 projets de film, la Tunisie est représentée par deux fictions, « My Mother's Glasses» de Moncef Dhouib, en tant que réalisateur et producteur, et «Wear and Tear» de Sarra Abidi, à la réalisation et Ibstissem Labidi à la production

Le Fondateur et Consultant Artistique et Commercial du MAFF, Mohamed Keblawi, a exprimé son enthousiasme pour le programme de cette année, soulignant l'importance de soutenir ces projets remarquables et leur contribution au paysage cinématographique, peut-on lire dans le communiqué du festival.

Ce rendez-vous annuel rassemble des producteurs, des fonds et des distributeurs de films lors de séminaires, d'ateliers et de tables rondes. Il fournit également plusieurs initiatives de financement pour les coproductions arabo-européennes, encourageant la coproduction entre les pays nordiques et le monde arabe et soutenant un large éventail de projets cinématographiques.

Les Journées de l'industrie du MAFF représentent une plate-forme unique dans les pays nordiques et le monde arabe, visant à stimuler la coopération, la coproduction et les opportunités de distribution.

Les lauréats du prix du fonds de développement des longs métrages auront des subventions en espèces, de 5 000 dollars chacune, qui sont attribuées par la Commission Royale du Film (Jordanie), Imaginarium Film et Sard-Mariam Naoum pour le développement du scénario.

Le Prix du fonds de développement du court métrage est doté de deux subventions en espèces, de 30 000 couronnes suédoises (SEK) chacune, attribuées par Film i Skåne, en plus d'un montant de 20 000 SEK du conseil de Kinana Films AB.

Dans la Plateforme de post-production, un prix de distribution internationale est attribué par MAD Solutions (à partir de 30 000 dollars), en plus de deux prix de post-production à 2 projets (10 000 dollars chacun) d'Ambient Light (Egypte), des services d'étalonnage des couleurs (20 000 dollars) de Rum Pictures (Jordanie) et de mixage sonore et conception du partenaire suédois Unison Studio AB (15 000 SEK).

Le Jury de la catégorie Fonds de Développement est composé par le producteur Bassam Alasad (Jordanie), la productrice Marie Balducchi (France) et le programmateur et journaliste Culturel Eduardo Guillot (Espagne). Dans la Plateforme de post-production, les représentants des entreprises partenaires choisiront les films gagnants.

Voici la liste complète des 14 projets de films sélectionnés au MAFF :

- Projets de longs métrages de Fiction en Développement

« Behind Closed Doors » (Qatar, Suède)

Cindy Le Templier, productrice

Linda Mutawi, productrice suédoise

Hend Fakhro, réalisatrice

« Dogmas » (Algérie, France, Suède)

Salah ISsad, Réalisateur

Taqiyeddine Issaad, producteur arabe

Mohannad Salahat, producteur suédois

« Lebanon Baby » (Suède)

Mona Masri, scénariste

Rula Nasser, producteur arabe

Maria Dahlin, productrice suédoise

« Running with the Beasts » (Liban, République tchèque, Suède)

Leila Basma, réalisatrice

Natália Pavlove, productrice

Siri Hjorton Wagner, productrice suédoise

« Tkallem » (Tunisie, Royaume-Uni, Suède)

Nejib Kthiri, réalisateur

Ian Henry et Afef Ben Mahmoud, producteurs

Sean Wheelan, producteur suédois

- Projets de Courts Métrages en Développement

« Elsewhere » (Suède)

Issraa El Kogali Häggström, réalisateur

Lars Lovén, producteur

« I See you in Full Colour » (Suède, Palestine, Liban, Egypte)

Mohammed Al-Majdalawi, réalisateur

Fady Atallah et Fatma Racha Shehade, producteurs

« The Albatross » (Norvège)

Søren Schjødt, producer

Mike Malajalian, réalisateur

- Plateforme de post-production

«Spring Came on Laughing », fiction (Egypte et France)

Noha Adel, réalisatrice

Kawthar Younis et Laura Nikolov, productrice

« My Mother's Glasses », fiction (Tunisie)

Moncef Dhouib, réalisateur et producteur

« Wear and Tear », fiction (Tunisie)

Sarra Abidi, réalisatrice

Ibstissem Labidi, productrice

« Un Making of », documentaire (Palestine)

Bilala Alkhatib, réalisateur

Ala' Abu Ghoush, producteur

« I am a Script Girl », documentaire (Egypte, Suède)

Mina Nabil, réalisatrice

Fady Atallah, producteur

« She was not Alone », documentaire (Irak, Arabie Saoudite et Etats-Unis d'Amérique)

Hussein Al-Asadi, réalisateur

Huda Kadhimi et Huma Gupta, producteurs