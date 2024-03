Angola: Une ministre angolaise aborde la situation des filles à l'ONU

Luanda — La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme d'Angola, Ana Paula do Sacramento Neto, a rencontré lundi, au siège de l'ONU, à New York, la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive de l'ONUSIDA, Winnie Byanyima, avec qui il a abordé les inégalités auxquelles sont confrontés les filles, les adolescentes et les jeunes femmes dans la lutte contre l'épidémie de sida.

Au cours de la rencontre, qui s'est déroulée en marge de la 68ème session de la Commission de la condition de la femme, les deux interlocuteurs ont discuté, face à ces défis, des stratégies en vue d'accélérer les progrès vers la réalisation de l'engagement de mettre fin au sida, comme le prévoient les Objectifs de développement durable (ODD).

Dans ce contexte, l'engagement de la Première Dame de l'Angola, Ana Dias Lourenço, a été souligné, ainsi que le travail développé par le Ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme d'Angola sur les mécanismes de prévention du VIH et des mariages et grossesses précoces, dans le cadre d'un travail intégré avec le Ministère de la Santé et des partenaires tels que les agences des Nations Unies, à savoir l'UNICEF, l'ONUSIDA et le FNUAP.

Les deux dames ont également discuté de la mise à jour technique de la Résolution 60/2, qui, selon la directrice exécutive de l'ONUSIDA, bénéficie du soutien du Groupe africain

L'ONUSIDA déploie des efforts pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030.