Congo-Kinshasa: Uvira - Poursuite de la campagne de collecte des dons en faveur des déplacés de guerre d'agression

La collecte des vivres et biens non alimentaires en faveur des déplacés internes de la guerre d'agression, basés à Goma se poursuit, mardi 12 mars, dans la ville et le territoire d'Uvira.

Cette campagne a été lancée le 8 mars dernier à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme au stade de l'Unité d'Uvira.

Il s'agit d'une initiative des femmes défenseurs des droits de l'homme d'Uvira, le service genre, famille et enfant ainsi que d'autres associations féminines.

Après leur marche pacifique et une prière pour la paix au Nord-Kivu, elles ont collecté le 8 mars, sur place au stade de l'Unité, plus de 10 sacs de farine de maïs et de haricot, de bidon d'huile végétale, du sel et quelques habits.

Jusque lundi 11 mars, ces femmes ont pu collecter 31 sacs de farine de maïs de 25 kg, 13 sacs de sel de 25kg, 19 pièces de pagne wax, 10 bidons vide, 10 baches, 7 cartons contenant chacun 24 pièces de savons de lessive, 30 barres de savon bleu Star.

Pour Abigaël Bitondo, défenseuse des droits de l'homme, le geste posé par ces femmes symbolise à lui seul le niveau d'engagement des femmes d'Uvira pour voler au secours des autres femmes et enfants souffrant des atrocités et victimes des hostilités, estime

« Les femmes voient de leurs propres yeux comment la vie humaine n'a plus de valeur. L'homme est tué, maltraité, torturé. La femme voit tout cela. Et elle est préoccupé. Nous nous sommes rassemblés pour plaider en faveur de la paix pour notre pays. Et au-delà cela, nous puissions cotiser pour assister les femmes et les enfants victimes au Nord-Kivu », a-t-elle ajouté.

Cette campagne se poursuivra jusqu'au vendredi prochain, à l'issue de laquelle une délégation de femmes d'Uvira se rendra à Goma pour remettre cette donation aux concernés.