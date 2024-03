Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est - La MONUSCO appelle à la collaboration de la population pour faire face à l'ennemi

Le commandant-adjoint des forces de la MONUSCO, général Khar Diouf, a appelé, lundi 11 mars, la population à collaborer dans le partage des informations pour contrer l'ennemi dans la partie Est du pays.

Cet officier des casques bleus l'a dit dans un entretien accordé à Radio Okapi lors de son passage à Beni (Nord-Kivu) :

« Je vais appeler la population à la sérénité et à plus de collaboration dans le partage des informations pour être plus efficace face aux ces éléments indésirables (NDLR : rebelles du M23 et miliciens). La solution est globale et la responsabilité est partagée et jusqu'au moment où je vous parle la MONUSCO joue son rôle dans le cadre de l'exécution de son rôle celui de protéger la population ».

Général Khar Diouf a également assuré que les casques bleus de la MONUSCO et les FARDC tiennent la localité de Rwindi.

« C'est le lieu de rappeler que nous sommes une partie de solution et nous tenons à jouer notre rôle dans cette partie du pays. Nous sommes en train de conduire des opérations avec les FARDC et rassurez-vous que les résultats aillent améliorer la situation sur terrain », a-t-il poursuivi.

Général Khar Diouf a par ailleurs assuré que la mission onusienne joue pleinement son rôle dans le cadre de l'exécution de sa mission celle de protéger la population, à la limite de ses possibilités.